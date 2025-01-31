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Эдуард Сперцян не обращает внимания на громкие трансферы в Зените, которые дорого обходятся клубу

0:56
Спорт

Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Эдуард Сперцян заявил, что его нисколько не интересуют дорогостоящие трансферы "Зенита".

Зенит
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Зенит

Сперцян отметил, что ему безразлично, какие шаги предпринимает "Зенит". Он также признался, что не был знаком с нападающим Луисом Энрике до перехода игрока в петербургский клуб, но слышал о нём.

В период зимнего трансферного окна "Зенит" заключил соглашение с бразильским нападающим Луисом Энрике, который выступал за клуб "Ботафого". В обратном направлении были отправлены полузащитники Артур и Вендел.

Также стало известно, что "Зенит" увеличил сумму предложения за правого защитника "Фламенго" Уэсли до 20 миллионов евро. Кроме того, клуб готов предложить около этой суммы за игрока "Браги" Родриго Саласара с учётом возможных бонусов.

Уточнения

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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