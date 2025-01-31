Эдуард Сперцян не обращает внимания на громкие трансферы в Зените, которые дорого обходятся клубу

Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Эдуард Сперцян заявил, что его нисколько не интересуют дорогостоящие трансферы "Зенита".
Сперцян отметил, что ему безразлично, какие шаги предпринимает "Зенит". Он также признался, что не был знаком с нападающим Луисом Энрике до перехода игрока в петербургский клуб, но слышал о нём.
В период зимнего трансферного окна "Зенит" заключил соглашение с бразильским нападающим Луисом Энрике, который выступал за клуб "Ботафого". В обратном направлении были отправлены полузащитники Артур и Вендел.
Также стало известно, что "Зенит" увеличил сумму предложения за правого защитника "Фламенго" Уэсли до 20 миллионов евро. Кроме того, клуб готов предложить около этой суммы за игрока "Браги" Родриго Саласара с учётом возможных бонусов.
«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге.
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