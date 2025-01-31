Бывшую звезду тенниса Анну Курникову заметили в инвалидном кресле

1:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывшая звезда тенниса Анна Курникова на выходных появилась на публике, которую она очень редко балует своими выходами в свет.

Фото: commons.wikimedia.org by TwoWings, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Анна Курникова

По информации из журнала Hello, в январе в Майами её сфотографировала подруга, когда катила теннисистку в инвалидной коляске.

На фотографиях Анна выглядит свежей и радостной, рядом с ней её младшая дочь Мэри, которой пять лет. Анна была одета в удобный чёрный спортивный костюм, волосы собраны в пучок, на лице солнцезащитные очки.

Также заметно, что у бывшей профессиональной теннисистки на одной ноге надет ортопедический ботинок. Это может быть связано с травмой или операцией, но точные причины использования ботинка неизвестны.

На другой фотографии можно увидеть старшую дочь Анны, Люси, которой семь лет. Обе девочки очаровательно одеты в одинаковые розовые сапоги и белые топы.

У Анны есть ещё один ребёнок — сын Николас, ему также семь лет. Он родился от её давнего партнёра Энрике Иглесиаса, с которым она начала встречаться после того, как снялась в его клипе «Escape» в 2001 году. В декабре 2017 года у пары родились близнецы, а в январе 2020 года их семья стала больше благодаря рождению Мэри.

Энрике Иглесиас поделился своими воспоминаниями о встрече с Анной в интервью журналу People. Он сказал, что клип «Escape» изменил его жизнь и помог ему лучше понять Анну, несмотря на то, что она пришла из мира спорта. Их отношения развивались постепенно, становясь всё крепче и крепче.

Уточнения

А́нна Серге́евна Ку́рникова (род. 7 июня 1981, Москва) — российская теннисистка и фотомодель, бывшая первая ракетка мира в парном разряде.

