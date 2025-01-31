Аквафитнес помогает сохранить фигуру и укрепить мышцы

Аквафитнес: сжигаем калории без перегрузки суставов

Аквафитнес — это доступный и эффективный способ укрепить тело, сжечь калории и улучшить общее самочувствие. Тренер по аквафитнесу Ольга Смирнова делится простыми упражнениями, которые подойдут для людей любого возраста и уровня подготовки. Такие занятия подходят даже тем, кто никогда не занимался спортом.

Фото: dvidshub.net by Sgt. Edward Garibay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Соревнования по плаванию

Ходьба в воде

Двигайтесь по дну бассейна, высоко поднимая колени и работая руками. Упражнение прорабатывает мышцы ног, ягодиц и пресса, а также улучшает кровообращение.

Махи ногами у бортика

Удерживаясь за край бассейна, выполняйте махи прямой ногой вперёд и назад. Это движение укрепляет мышцы бёдер и ягодиц, одновременно развивая гибкость.

Отжимания от бортика

Встаньте лицом к бортику, опираясь на него руками. Медленно сгибайте и разгибайте локти, выполняя отжимания. Это упражнение укрепляет мышцы рук, плеч и грудной клетки.

Прыжки в воде

Стоя в бассейне, выполните прыжки вверх, разводя ноги в стороны и активно работая руками. Это помогает развивать выносливость и укреплять мышцы всего тела.

Бег на месте

Находясь в воде по пояс, начните интенсивно поднимать колени, имитируя бег. Упражнение задействует все группы мышц и помогает тренировать сердечно-сосудистую систему.

Ольга Смирнова подчёркивает, что аквафитнес является доступным и безопасным видом тренировок. Сопротивление воды делает упражнения более эффективными, при этом снижая нагрузку на суставы и позвоночник. Регулярные занятия аквафитнесом помогут укрепить мышцы, улучшить осанку и справиться со стрессом.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



