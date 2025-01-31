Россияне назвали самые долгожданные спортивные события 2025 года

Финал Лиги Чемпионов стал самым ожидаемым спортивным событием 2025 года среди россиян. Об этом сообщил директор по развитию OLIMPBET Константин Гусев, передает URA.RU. По результатам опроса, 34% болельщиков выбрали этот матч.
Также в топ событий вошли финал Кубка России по футболу, который состоится 1 июня, и бои UFC в Лос-Анджелесе. Гусев отметил, что россияне активно следят за смешанными единоборствами, особенно за турниром в Эр-Рияде, где выступят Шарабутдин Магомедов и Сергей Павлович.
Чемпионат мира по хоккею и плей-офф КХЛ получили по 17% голосов. Также среди зрителей популярны 24-часовая гонка Ле-Мана и Ралли Дакар. По словам Гусева, биатлон становится все интереснее благодаря своей непредсказуемости и напряженной борьбе.
Ли́га чемпио́нов УЕФА (англ. UEFA Champions League) — ежегодный международный турнир по футболу, организованный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) среди клубов высших дивизионов в Европе. Самый престижный европейский клубный футбольный турнир.
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