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Россияне назвали самые долгожданные спортивные события 2025 года

Спортивный год: россияне выбрали самые ожидаемые события 2025 года
1:00
Спорт

Финал Лиги Чемпионов стал самым ожидаемым спортивным событием 2025 года среди россиян. Об этом сообщил директор по развитию OLIMPBET Константин Гусев, передает URA.RU. По результатам опроса, 34% болельщиков выбрали этот матч.

Лига Чемпионов УЕФА
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Evdokimov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лига Чемпионов УЕФА

Также в топ событий вошли финал Кубка России по футболу, который состоится 1 июня, и бои UFC в Лос-Анджелесе. Гусев отметил, что россияне активно следят за смешанными единоборствами, особенно за турниром в Эр-Рияде, где выступят Шарабутдин Магомедов и Сергей Павлович.

Чемпионат мира по хоккею и плей-офф КХЛ получили по 17% голосов. Также среди зрителей популярны 24-часовая гонка Ле-Мана и Ралли Дакар. По словам Гусева, биатлон становится все интереснее благодаря своей непредсказуемости и напряженной борьбе.

Уточнения

Ли́га чемпио́нов УЕФА (англ. UEFA Champions League) — ежегодный международный турнир по футболу, организованный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) среди клубов высших дивизионов в Европе. Самый престижный европейский клубный футбольный турнир.

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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