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Казахскому боксеру Бахтияру Артаеву вернули Кубок Вэла Баркера

Легендарный Кубок Вэла Баркера вернулся в Казахстан
1:16
Спорт

В Астане состоялась встреча президента Казахстанской федерации бокса Шахмурата Муталипова с олимпийским чемпионом Бахтияром Артаевым. Главной темой мероприятия стало возвращение легендарного Кубка Вэла Баркера, сообщает Aikyn. kz.

Бокс
Фото: http://www.usmc.mil/ by Wayne Short, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бокс

Этот трофей является одной из самых престижных наград в мировом боксе и вручается лучшему боксёру Олимпийских игр. В 2004 году Артаев завоевал его после триумфального выступления на Олимпиаде в Афинах, где одержал победу в весовой категории до 69 кг.

В 2021 году чемпион передал Кубок Вэла Баркера Международной ассоциации бокса (AIBA). Вопрос о возвращении награды оставался открытым, пока Казахстанская федерация бокса не инициировала переговоры. После проведённой работы уникальный приз вновь оказался в Казахстане.

Возвращение кубка стало важным событием не только для самого Артаева, но и для казахстанского бокса в целом. Эта награда символизирует достижения отечественных спортсменов и их вклад в развитие мирового бокса.

Уточнения

Кубок Вэла Баркера (англ. Val Barker Trophy) — приз, который вручается самому техничному боксёру Олимпийских игр с 1936 года по сегодняшний день. Кубок был учреждён в честь английского боксёра Вэла Баркера, который стал первым почётным секретарём Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) в 1920 году. Кубок является собственностью AIBA и вручается на Олимпийских играх боксёру, показавшему наилучшую технику ведения боя, независимо от занятого им места.

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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