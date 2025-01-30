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Минимум усилий — максимум эффекта: тренируем ягодицы с эспандером

1:37
Спорт

Если бы нам нужно было выбрать любимый тренажёр, то, пожалуй, лучшим кандидатом стал бы обычный эспандер. Этот на первый взгляд скромный аксессуар способен значительно повысить интенсивность тренировок с собственным весом, задействовать практически все группы мышц и, что особенно важно, укрепить ягодицы.

Тренировка с эспандером
Фото: freepik by alexeyzhilkin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка с эспандером

Несмотря на то, что ягодичные мышцы являются самыми крупными в теле человека, у многих они остаются слаборазвитыми

Хорошая новость в том, что тренировки с эспандером помогают быстро активировать и укрепить ягодицы. Исследования, опубликованные в журнале SAGE Open Medicine, показывают, что эспандеры могут быть столь же эффективны, как и тяжёлые и большие тренажёры. А главное — они удобны, компактны и подходят для тренировок в любом месте.

Почему стоит тренироваться с эспандером?

Привычные приседания и выпады могут наскучить, но стоит добавить эспандер — и привычные движения превратятся в новое испытание. Это не только увеличивает нагрузку, но и делает тренировки интереснее.

Кроме того, эспандеры подходят для всех уровней подготовки и дают низкую нагрузку на суставы, что делает их отличным вариантом даже для новичков.

Работают ли тренировки с эспандером?

Однозначно да! Регулярные упражнения с эспандером помогают не только укрепить ягодицы, но и улучшить их форму, а также повысить силу и выносливость. Главное — соблюдать технику, поддерживать правильную форму и увеличивать нагрузку по мере прогресса.

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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