Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
И где это хвалёное японское качество? Honda и Acura глохнут на ходу
Новая Зеландия упростила визовые правила для туристов
Почему стоит употреблять мёд и корицу вместе? Рецепт, как приготовить полезный напиток
Опасная поза для сна: врач предупредила о рисках для здоровья
Развенчиваем мифы: правда о макияже, уходе за кожей и волосами
Как понять, что ваша кошка страдает ожирением? Названы главные признаки
Худеем во сне: 5 напитков, которые работают ночью
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Найдены руины порта, который обеспечивал строительство знаменитых храмов Египта

Простуда и другие инфекции: названы опасные последствия перетренированности

0:48
Спорт

Физиотерапевт Кэтрин Робертсон предупредил об опасных последствиях недостаточного отдыха между тренировками.

Тренажёр
Фото: commons.wikimedia.org by Fernando Frazão/Agência Brasil, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Тренажёр

По его словам, это может привести к проблемам со сном, переутомлению, раздражительности, снижению производительности труда, эмоциональному выгоранию и ослаблению иммунитета.

"Может ухудшиться общее состояние здоровья. Стресс и усталость могут сделать вас подверженными простудам и другим инфекциям", — заявил Робертсон.

Эксперт подчеркнул, что необходимое время для восстановления зависит от интенсивности тренировок и уровня физической подготовки человека.

Каждому спортсмену важно учитывать эти факторы, чтобы избежать негативных последствий для здоровья, пишет журнал Men Today.

Уточнения

Просту́да (англ  common cold) — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ваша рассада томатов будет идеальной: проверенный метод
Садоводство, цветоводство
Ваша рассада томатов будет идеальной: проверенный метод Аудио 
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь
Еда и рецепты
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь Аудио 
Первый урожай соберете уже в июне: ранние сорта томатов
Садоводство, цветоводство
Первый урожай соберете уже в июне: ранние сорта томатов Аудио 
Популярное
МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год

Названы курорты Чёрного моря без мазута — альтернатив Анапе для туристов в сезоне-2025. Опубликована карта безопасности курортов Черноморья без угроз.

Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь
Сирия выдвинула России два неприемлемых условия для сохранения военных баз Любовь Степушова Самолёт Ил-86. Первый советский гигант пассажирских перевозок Дмитрий Плотников Украинские схемы воровства могут потопить демократов США, да и самого Зеленского Юрий Бочаров
Убираем висцеральный жир с помощью обычной прогулки
Секреты паприки: вот как, оказывается, производят одну из самых популярных специй в мире
Кошачья любовь: как понять по поведению, что питомец вас любит
Кошачья любовь: как понять по поведению, что питомец вас любит
Последние материалы
Худеем во сне: 5 напитков, которые работают ночью
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Найдены руины порта, который обеспечивал строительство знаменитых храмов Египта
Эти технологии помогли бороться с нефтяными пятнами 50 лет назад
Как расслабиться после тренировки: советы для снятия мышечной боли
Сколько литров топлива могут купить россияне на зарплату
Картофельный салат с колбасой – любимый рецепт на 23 февраля
Лучшие варианты начинок для пельменей. Выбирайте то, что вам нравится
Пышное цветение герани без дорогих удобрений: этот рецепт точно пригодится
Простуда и другие инфекции: названы опасные последствия перетренированности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.