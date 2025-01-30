Простуда и другие инфекции: названы опасные последствия перетренированности

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Физиотерапевт Кэтрин Робертсон предупредил об опасных последствиях недостаточного отдыха между тренировками.

Фото: commons.wikimedia.org by Fernando Frazão/Agência Brasil, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Тренажёр

По его словам, это может привести к проблемам со сном, переутомлению, раздражительности, снижению производительности труда, эмоциональному выгоранию и ослаблению иммунитета.

"Может ухудшиться общее состояние здоровья. Стресс и усталость могут сделать вас подверженными простудам и другим инфекциям", — заявил Робертсон.

Эксперт подчеркнул, что необходимое время для восстановления зависит от интенсивности тренировок и уровня физической подготовки человека.

Каждому спортсмену важно учитывать эти факторы, чтобы избежать негативных последствий для здоровья, пишет журнал Men Today.

Уточнения

Просту́да (англ common cold) — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.

