Не только для бодибилдеров: зачем делать тягу горизонтального блока

Тяга горизонтального блока — одно из самых эффективных упражнений для развития спины. Оно активно используется в бодибилдинге, пауэрлифтинге и функциональном тренинге. Это упражнение помогает развить силу и улучшает осанку.
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Спортзал
Какие мышцы работают?
Основную нагрузку получают широчайшие мышцы спины и средняя часть трапециевидной мышцы. Дополнительно включаются задние дельты, ромбовидные и круглые мышцы, бицепсы и мышцы-разгибатели позвоночника.
Чем полезна тяга горизонтального блока?
Формирование V-образного силуэта. Упражнение способствует развитию широкой спины, улучшая пропорции тела.
Профилактика болей в спине. Регулярные тренировки укрепляют мышечный корсет, снижая нагрузку на позвоночник.
Развитие силы и выносливости. Упражнение помогает улучшить показатели в жиме, приседаниях и других базовых движениях.
Улучшение осанки. Особенно полезно для тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни и страдает от сутулости.
Повышение физической подготовки. Полезно для спортсменов, занимающихся единоборствами, плаванием, баскетболом и другими видами спорта.
Как сообщает "Чемпионат", это упражнение не только помогает развить мышцы, но и способствует лучшей координации движений, что важно для любого атлета.
Как правильно выполнять упражнение?
Сядьте в тренажёр, поставив ноги на платформу, и возьмитесь за рукоятку.
Примите исходное положение: спина ровная, грудь слегка вперёд, лопатки сведены.
Тяните рукоять к поясу, сгибая руки в локтях и отводя их назад.
Медленно вернитесь в исходное положение, не допуская рывков.
Выполняйте 3-4 подхода по 10-12 повторений, отдыхая 1-2 минуты между ними.
Уточнения
Тя́га к по́ясу — базовое упражнение на развитие, главным образом, внутренней части широчайшей мышцы, а также нижней части трапециевидной мышцы, грудинного отдела длиннейшей мышцы спины, ромбовидной мышцы, развивает бицепсы рук.
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.