Не только для бодибилдеров: зачем делать тягу горизонтального блока

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Тяга горизонтального блока — одно из самых эффективных упражнений для развития спины. Оно активно используется в бодибилдинге, пауэрлифтинге и функциональном тренинге. Это упражнение помогает развить силу и улучшает осанку.

Фото: Own work by Shtarka1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Спортзал

Какие мышцы работают?

Основную нагрузку получают широчайшие мышцы спины и средняя часть трапециевидной мышцы. Дополнительно включаются задние дельты, ромбовидные и круглые мышцы, бицепсы и мышцы-разгибатели позвоночника.

Чем полезна тяга горизонтального блока?

Формирование V-образного силуэта. Упражнение способствует развитию широкой спины, улучшая пропорции тела. Профилактика болей в спине. Регулярные тренировки укрепляют мышечный корсет, снижая нагрузку на позвоночник. Развитие силы и выносливости. Упражнение помогает улучшить показатели в жиме, приседаниях и других базовых движениях. Улучшение осанки. Особенно полезно для тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни и страдает от сутулости. Повышение физической подготовки. Полезно для спортсменов, занимающихся единоборствами, плаванием, баскетболом и другими видами спорта.

Как сообщает "Чемпионат", это упражнение не только помогает развить мышцы, но и способствует лучшей координации движений, что важно для любого атлета.

Как правильно выполнять упражнение?

Сядьте в тренажёр, поставив ноги на платформу, и возьмитесь за рукоятку. Примите исходное положение: спина ровная, грудь слегка вперёд, лопатки сведены. Тяните рукоять к поясу, сгибая руки в локтях и отводя их назад. Медленно вернитесь в исходное положение, не допуская рывков. Выполняйте 3-4 подхода по 10-12 повторений, отдыхая 1-2 минуты между ними.

Уточнения

Тя́га к по́ясу — базовое упражнение на развитие, главным образом, внутренней части широчайшей мышцы, а также нижней части трапециевидной мышцы, грудинного отдела длиннейшей мышцы спины, ромбовидной мышцы, развивает бицепсы рук.



Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

