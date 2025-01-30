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Какой бег полезнее: долгий и медленный или быстрый и интенсивный?

2:33
Спорт

Вы решили начать бегать, но не можете выбрать между короткими и интенсивными пробежками или длительными и размеренными. Спортивные врачи делятся своим мнением на этот счёт.

Бег
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бег

Бег — один из самых доступных видов спорта, для которого нужно лишь немного снаряжения: кроссовки, спортивная одежда и бутылка воды. Но многие задаются вопросом, какой тип бега приносит больше пользы: быстрый и интенсивный или медленный и продолжительный. Американское издание Today пообщалось со спортивными врачами, чтобы узнать их советы и рекомендации.

Преимущества и недостатки длительного бега

Тодд МакГрат, спортивный врач из Больницы специальной хирургии в США, считает, что бег на длинные дистанции, но в медленном темпе, имеет свои преимущества. Этот метод развивает выносливость мышц и улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Такой бег особенно подходит новичкам, так как восстановление после него происходит быстрее, а увеличивать нагрузку становится легче по мере прогресса.

Однако у этого подхода есть и недостатки. Длительный бег может привести к травмам, таким как проблемы с коленями, растяжение голени или другие повреждения. Кроме того, он не способствует набору мышечной массы.

Преимущества и недостатки быстрого бега

Более короткие, но интенсивные пробежки также имеют свои плюсы. Тодд МакГрат отмечает, что они более эффективны с точки зрения затрат времени и помогают развивать силу и мощь, увеличивая мышечную массу. Такой бег также способствует более интенсивному расходу энергии и сжиганию калорий.

Однако быстрый бег подходит не всем. После интенсивных тренировок могут возникнуть боли и дискомфорт, а время восстановления будет дольше. Кроме того, такой бег увеличивает риск травм, таких как разрывы подколенных сухожилий, растяжения связок и тендинит.

Какой бег выбрать?

Специалисты рекомендуют подходить к выбору типа бега с учётом своих способностей, предпочтений и целей. Для достижения наилучших результатов они советуют сочетать оба подхода. Например, можно чередовать короткие и интенсивные тренировки с длительными и размеренными пробежками. Такой подход поможет сбалансировать нагрузку на организм и избежать травм, а также достичь желаемых результатов.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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