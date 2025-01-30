Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
И где это хвалёное японское качество? Honda и Acura глохнут на ходу
Новая Зеландия упростила визовые правила для туристов
Почему стоит употреблять мёд и корицу вместе? Рецепт, как приготовить полезный напиток
Опасная поза для сна: врач предупредила о рисках для здоровья
Развенчиваем мифы: правда о макияже, уходе за кожей и волосами
Как понять, что ваша кошка страдает ожирением? Названы главные признаки
Худеем во сне: 5 напитков, которые работают ночью
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Найдены руины порта, который обеспечивал строительство знаменитых храмов Египта

Названы простые способы избавиться от боли в мышцах после тренировки

Как расслабиться после тренировки: советы для снятия мышечной боли
1:28
Спорт

Интенсивная тренировка часто сопровождается болевыми ощущениями и усталостью в мышцах. Чтобы быстрее восстановиться, важно уделить внимание правильным методам расслабления. Эксперты поделились простыми советами, которые помогут справиться с мышечным напряжением.

массаж
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
массаж

Растяжка

После тренировки уделите несколько минут статическим упражнениям на растяжку. Это помогает снять напряжение, улучшить гибкость мышц и ускорить их восстановление.

Массаж

Самомассаж или использование массажного ролика способствует улучшению кровообращения и уменьшению болевых ощущений. Особое внимание уделите большим мышечным группам, которые работали наиболее активно.

Тёплый душ или ванна

Тепло помогает расслабить мышцы и улучшить циркуляцию крови. Добавьте в ванну морскую соль или эфирные масла для большего расслабляющего эффекта.

Правильное питание

Употребляйте белковую пищу и продукты, богатые углеводами, чтобы восстановить запасы энергии и ускорить процесс регенерации мышц.

Отдых

Полноценный сон и короткий отдых в течение дня играют важную роль в восстановлении организма после физических нагрузок.

Эти простые лайфхаки помогут быстрее восстановиться после изнурительной тренировки, уменьшить боль в мышцах и поддерживать ваше тело в отличной форме.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser - растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Туризм
Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025 Аудио 
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь
Еда и рецепты
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь Аудио 
Дарение квартиры: документы, налоги и подводные камни
Недвижимость
Дарение квартиры: документы, налоги и подводные камни Аудио 
Популярное
МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год

Названы курорты Чёрного моря без мазута — альтернатив Анапе для туристов в сезоне-2025. Опубликована карта безопасности курортов Черноморья без угроз.

Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь
Сирия выдвинула России два неприемлемых условия для сохранения военных баз Любовь Степушова Самолёт Ил-86. Первый советский гигант пассажирских перевозок Дмитрий Плотников Украинские схемы воровства могут потопить демократов США, да и самого Зеленского Юрий Бочаров
Убираем висцеральный жир с помощью обычной прогулки
Секреты паприки: вот как, оказывается, производят одну из самых популярных специй в мире
Кошачья любовь: как понять по поведению, что питомец вас любит
Кошачья любовь: как понять по поведению, что питомец вас любит
Последние материалы
Худеем во сне: 5 напитков, которые работают ночью
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Найдены руины порта, который обеспечивал строительство знаменитых храмов Египта
Эти технологии помогли бороться с нефтяными пятнами 50 лет назад
Как расслабиться после тренировки: советы для снятия мышечной боли
Сколько литров топлива могут купить россияне на зарплату
Картофельный салат с колбасой – любимый рецепт на 23 февраля
Лучшие варианты начинок для пельменей. Выбирайте то, что вам нравится
Пышное цветение герани без дорогих удобрений: этот рецепт точно пригодится
Простуда и другие инфекции: названы опасные последствия перетренированности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.