Названы простые способы избавиться от боли в мышцах после тренировки

Как расслабиться после тренировки: советы для снятия мышечной боли

1:28 Your browser does not support the audio element. Спорт

Интенсивная тренировка часто сопровождается болевыми ощущениями и усталостью в мышцах. Чтобы быстрее восстановиться, важно уделить внимание правильным методам расслабления. Эксперты поделились простыми советами, которые помогут справиться с мышечным напряжением.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain массаж

Растяжка

После тренировки уделите несколько минут статическим упражнениям на растяжку. Это помогает снять напряжение, улучшить гибкость мышц и ускорить их восстановление.

Массаж

Самомассаж или использование массажного ролика способствует улучшению кровообращения и уменьшению болевых ощущений. Особое внимание уделите большим мышечным группам, которые работали наиболее активно.

Тёплый душ или ванна

Тепло помогает расслабить мышцы и улучшить циркуляцию крови. Добавьте в ванну морскую соль или эфирные масла для большего расслабляющего эффекта.

Правильное питание

Употребляйте белковую пищу и продукты, богатые углеводами, чтобы восстановить запасы энергии и ускорить процесс регенерации мышц.

Отдых

Полноценный сон и короткий отдых в течение дня играют важную роль в восстановлении организма после физических нагрузок.

Эти простые лайфхаки помогут быстрее восстановиться после изнурительной тренировки, уменьшить боль в мышцах и поддерживать ваше тело в отличной форме.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser - растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.



