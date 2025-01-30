Тренер Донских рассказал, как правильно выполнять отжимания для сильных плеч

Тренер Донских раскрыл секрет идеальных отжиманий для сильных плеч

1:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Отжимания "Пика" — это одно из самых эффективных упражнений для прокачки рук, плеч и корпуса. Тренер Михаил Донских рассказал, как правильно его выполнять, чтобы добиться максимальных результатов и избежать ошибок.

Фото: freepik отжимания

Исходное положение

Встаньте в позу классических отжиманий, затем поднимите таз вверх, чтобы тело образовало перевёрнутую букву "V". Ноги прямые, пятки слегка оторваны от пола, а руки расположены на ширине плеч.

Выполнение упражнения

Медленно сгибайте локти, опуская голову в направлении пола. Контролируйте движение, удерживая корпус напряжённым, чтобы не потерять форму. После достижения нижней точки плавно возвращайтесь в исходное положение.

Рекомендации по подходам

Донских советует начинать с 3 подходов по 8-10 повторений. Для новичков важно сначала освоить технику, а затем постепенно увеличивать количество повторений.

Михаил Донских подчёркивает, что отжимания "Пика" не только помогают укрепить руки и плечи, но и развивают общую выносливость и стабильность корпуса.

Это упражнение подходит для людей любого уровня подготовки, однако важно избегать рывков и резких движений. Включите отжимания "Пика" в свою тренировочную программу, чтобы проработать мышцы верхней части тела и повысить общую силу.

Уточнения

Отжима́ния - базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены). Возможно, с дополнительным отягощением. При выполнении упражнения задействован трицепс, большая грудная, дельтовидная, локтевая мышцы и плечевой пояс в целом.



