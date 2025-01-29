Названы три базовых упражнения для набора мышечной массы

Как нарастить мышечную силу: три главных упражнения

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Если вы решили нарастить мышечную силу, важно сосредоточиться на ключевых упражнениях. Новички часто совершают ошибку, копируя сложные программы или продвинутых атлетов без должной подготовки. В результате это может привести к проблемам со здоровьем, травмам и отсутствию прогресса. Гораздо эффективнее начинать с базовых упражнений, которые формируют прочный фундамент для роста силы.

Фото: flickr.com by Джон Ву, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мужчина в спортзале

Три главных упражнения для силы:



Раздельное приседание с гантелями



Многие считают, что приседания со штангой обязательны, но при недостаточной технике или ограниченной подвижности лучше заменить их на раздельные приседания.

Преимущества:

-Укрепляет квадрицепсы, ягодицы и подколенные сухожилия.

-Развивает баланс, координацию и устраняет мышечный дисбаланс.

-Активирует мышцы-стабилизаторы корпуса.

Как выполнять:

1. Встаньте прямо, возьмите гантели.

2. Сделайте шаг вперёд и опуститесь, пока заднее колено почти коснётся пола.

3. Оттолкнитесь пяткой передней ноги и вернитесь обратно.

4. Повторите на другую ногу.

Совет: Чтобы усложнить упражнение, замедлите фазу опускания или увеличьте вес.

45-градусный жим гантелями

Новички часто выбирают горизонтальный жим штанги, но наклонный жим гантелями эффективнее прорабатывает верхнюю часть груди.

Преимущества:

-Создаёт объём и силу в верхней части груди.

-Улучшает связь мозга и мышц, помогая прочувствовать нагрузку.

-Безопаснее для плеч по сравнению с жимом штанги.

Как выполнять:

1. Лягте на скамью (угол 30-45 градусов), возьмите гантели.

2. Жмите гантели вверх, сводя их ближе друг к другу.

3. Медленно опустите, контролируя движение.

Совет: Работайте с правильной техникой, даже если используете меньший вес.

Толчок саней

Отличный вариант для развития силы и выносливости, часто используемый в кроссфите.

Преимущества:

-Развивает мышцы ног, ягодиц и корпуса.

-Ускоряет метаболизм и помогает сжигать жир.

-Безопасен для суставов из-за отсутствия эксцентрической фазы.

Как выполнять:

1. Возьмитесь за рукоятки саней, слегка наклонитесь вперёд.

2. Сохраняя ровную спину, отталкивайтесь ногами и двигайте сани вперёд.

Совет: Начинайте с лёгкого веса и короткой дистанции, постепенно увеличивая нагрузку.

Если ваша цель — увеличить силу, улучшить технику и избежать проблем со здоровьем, включите в свою программу раздельные приседания с гантелями, 45-градусный жим гантелей и толчок саней. Эти упражнения помогут вам прогрессировать безопасно и эффективно.

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

