Названы три базовых упражнения для набора мышечной массы

Если вы решили нарастить мышечную силу, важно сосредоточиться на ключевых упражнениях. Новички часто совершают ошибку, копируя сложные программы или продвинутых атлетов без должной подготовки. В результате это может привести к проблемам со здоровьем, травмам и отсутствию прогресса. Гораздо эффективнее начинать с базовых упражнений, которые формируют прочный фундамент для роста силы.
Многие считают, что приседания со штангой обязательны, но при недостаточной технике или ограниченной подвижности лучше заменить их на раздельные приседания.
Преимущества:
-Укрепляет квадрицепсы, ягодицы и подколенные сухожилия.
-Развивает баланс, координацию и устраняет мышечный дисбаланс.
-Активирует мышцы-стабилизаторы корпуса.
Как выполнять:
1. Встаньте прямо, возьмите гантели.
2. Сделайте шаг вперёд и опуститесь, пока заднее колено почти коснётся пола.
3. Оттолкнитесь пяткой передней ноги и вернитесь обратно.
4. Повторите на другую ногу.
Совет: Чтобы усложнить упражнение, замедлите фазу опускания или увеличьте вес.
Новички часто выбирают горизонтальный жим штанги, но наклонный жим гантелями эффективнее прорабатывает верхнюю часть груди.
Преимущества:
-Создаёт объём и силу в верхней части груди.
-Улучшает связь мозга и мышц, помогая прочувствовать нагрузку.
-Безопаснее для плеч по сравнению с жимом штанги.
Как выполнять:
1. Лягте на скамью (угол 30-45 градусов), возьмите гантели.
2. Жмите гантели вверх, сводя их ближе друг к другу.
3. Медленно опустите, контролируя движение.
Совет: Работайте с правильной техникой, даже если используете меньший вес.
Отличный вариант для развития силы и выносливости, часто используемый в кроссфите.
Преимущества:
-Развивает мышцы ног, ягодиц и корпуса.
-Ускоряет метаболизм и помогает сжигать жир.
-Безопасен для суставов из-за отсутствия эксцентрической фазы.
Как выполнять:
1. Возьмитесь за рукоятки саней, слегка наклонитесь вперёд.
2. Сохраняя ровную спину, отталкивайтесь ногами и двигайте сани вперёд.
Совет: Начинайте с лёгкого веса и короткой дистанции, постепенно увеличивая нагрузку.
Если ваша цель — увеличить силу, улучшить технику и избежать проблем со здоровьем, включите в свою программу раздельные приседания с гантелями, 45-градусный жим гантелей и толчок саней. Эти упражнения помогут вам прогрессировать безопасно и эффективно.
Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.
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