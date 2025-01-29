Дагестанский ФК вернулся в профессиональный футбол после двухлетнего перерыва

Махачкалинский футбольный клуб объявил о возвращении в большой спорт

Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" объявил о возвращении в профессиональный футбол. Об этом сообщают "Известия". Команда выступит в третьем дивизионе России. О своем решении клуб сообщил 28 января в официальном Telegram-канале.

Фото: flickr.com by Джордж М. Грутас, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Матч Евро-2016 Германия-Польша на стадионе "Стад де Франс" в 2016 году

"Мы рады сообщить, что "Анжи" возвращается в большой футбол и начнет выступления в третьем дивизионе! Это новый этап в жизни клуба и возрождение наших традиций", — говорится в заявлении.

Важно отметить, что "Анжи" — бронзовый призер чемпионата России 2012/13, финалист Кубка страны 2000/01 и 2012/13. В 2022 году клуб потерял профессиональный статус из-за проблем с лицензированием. Теперь команда готова снова играть на официальном уровне.

Руководство "Анжи" уверено, что возвращение станет точкой роста для всего дагестанского футбола. Болельщики с нетерпением ждут нового сезона, надеясь, что клуб постепенно вернет утраченные позиции.

Уточнения

"Анжи́" — российский футбольный клуб из Махачкалы. 1 сентября 2024 года объявлено о возрождении махачкалинского клуба. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/13.

