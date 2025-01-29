Почему отказ от суставной разминки опасен для здоровья?

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Фитнес-тренер Елена Соболь подчеркнула, что суставная разминка является одним из самых важных этапов тренировочного процесса, сообщает "Спорт-Экспресс".

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Девушка делает растяжку

"Каждый второй посетитель зала игнорирует суставную разминку и сразу же приступает к тренировке. Это грубейшая ошибка, которая приводит к болям после физической нагрузки и травмам", — подчеркнула эксперт.

Специалист отметила, что этот этап готовит организм к предстоящим нагрузкам, разогревает мышцы, активизирует сердечно-сосудистую систему и постепенно увеличивает частоту сердечных сокращений до 100 ударов в минуту.

По словам тренера, разминка должна занимать 10-15 минут и может включать такие активности, как прыжки на скакалке, легкий бег и вращательные движения. Она также добавила, что растяжку лучше выполнять после суставной разминки, а своим подопечным рекомендует делать растяжку после завершения тренировки.

Уточнения

Растя́жка — род физических упражнений, направленных на увеличение гибкости человеческого тела.

