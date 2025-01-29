Когда кардиотренировки становятся бесполезны?

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Фитнес-тренер Елена Беляева акцентировала внимание на том, что кардиотренировки не способствуют увеличению мышечной массы, поскольку направлены на улучшение функциональности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, сообщает "Спорт-Экспресс".

Фото: pxhere тренировка

Кроме того, такие тренировки могут оказаться неэффективными для проработки определенных мышечных групп. Например, чтобы укрепить мышцы спины или плечевого пояса, рекомендуется выполнять упражнения с использованием свободных весов.

"Кардиотренировки прекрасно подходят для улучшения общей физической формы. Но в определенных случаях потребуется уделить время силовым тренировкам", — подчеркнула эксперт.

Специалист также перечислила несколько противопоказаний для занятий кардионагрузками. К ним относятся онкологические заболевания, серьезные проблемы с сердцем и обострения хронических заболеваний. Поэтому Беляева советует проконсультироваться с врачом перед началом кардиотренировок.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

