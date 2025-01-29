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Опасности тренировок на пустой желудок: какие риски могут вас поджидать при занятиях спортом?

Спорт

Фитнес-тренер Елена Соболь подчеркнула, что интенсивные тренировки на голодный желудок могут вызвать негативные реакции организма, сообщает "Спорт-Экспресс".

Девушка выполняет приседания со штангой
Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка выполняет приседания со штангой

Недостаток углеводов может привести к снижению уровня сахара в крови у спортсмена, что скажется как на тренировочном процессе, так и на общем самочувствии. В результате увеличивается выработка кортизола — гормона стресса, который может ослабить иммунную систему и способствовать увеличению веса. При выполнении физических упражнений натощак у человека не хватает энергии, что приводит к быстрой усталости и повышает риск получения травм.

Кроме того, тренер выделила группы людей, для которых такие интенсивные тренировки строго противопоказаны. К ним относятся беременные женщины, спортсмены с низким артериальным давлением, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, диабетом и эндокринными нарушениями.

"Людям, проживающим в условиях жаркого климата, также следует отказаться от интенсивных тренировок натощак из-за чрезвычайно высокого риска обезвоживания", — заключила тренер.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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