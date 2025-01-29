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Прокачайте пресс и спину с помощью этих видов планки

1:10
Спорт

Планка — одно из самых эффективных упражнений для укрепления кора, спины, плеч и бёдер. Это статическое упражнение помогает улучшить осанку и стабильность тела, активируя несколько групп мышц одновременно.

Упражнение планка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Упражнение планка

Выполняя планку регулярно, вы обеспечиваете лёгкость в повседневных движениях, улучшаете внешний вид и снижаете уровень стресса, пишет "Чемпионат".

Для выполнения классической планки нужно принять положение на животе, опираясь на предплечья и носки ног, и поднять тело, удерживая прямую линию от головы до пяток. Напрягите мышцы пресса и удерживайте позицию на 30-60 секунд.

Вариации планки для укрепления пресса

Боковая планка: на локте, с корпусом, развернутым в бок. Задействует косые мышцы и поясницу.

Динамическая планка: в классическом положении поочередно подтягивайте колени к груди, улучшая координацию и активируя мышцы кора.

Планка на коленях: лёгкий вариант для начинающих, где важно поддерживать прямую линию от головы до колен.

Уточнения

Пла́нка (через нем  Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. 

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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