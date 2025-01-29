Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваша кошка царапает мебель: причина может вас удивить
Дни отдыха для кожи: зачем нужен скинсайклинг
Секретный курорт Италии: тишина, уют и самые чистые пляжи
Каждые 24 миллиона лет Марс тянет за собой Землю: как это влияет на облик нашей планеты
Мучает бессонница: эти советы помогут вам снова спать спокойно
Штанга для шторки в ванную: как выбрать без ошибок
Будет ли вам теплее? Разбираемся, стоит ли переплачивать за трёхкамерный стеклопакет
Как лабрадоры покорили экраны: 5 лучших фильмов
Россия вошла в пятёрку крупнейших поставщиков алмазов в Гонконг

Тренировка с гирей, которая активирует весь корпус всего за 10 минут

0:52
Спорт

В Сети нашли короткую, зажигательную и эффективную тренировку пресса с гирями. Вместо скручиваний, которые нагружают только одну часть тела, эта тренировка включает три функциональных упражнения, активно задействующие не только пресс, но и другие группы мышц.

Девушка держит гирю
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Девушка держит гирю

Функциональный тренинг помогает улучшить силу, подвижность и координацию. Тренировка состоит из трёх упражнений, каждое из которых выполняется с гирей, пишет tomsguide.com.

  1. Тяга гири в наклоне
  2. Турецкие приседания 
  3. Марш с гирей 

Эта тренировка улучшает работу кора, устраняя дисбаланс между правой и левой стороной, что помогает избежать мышечных болей и травм. Также гиря, благодаря своей свободной траектории, активирует больше мышц и улучшает подвижность.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Ги́ря  — спортивный снаряд для силовых упражнений.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас
Садоводство, цветоводство
Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас Аудио 
Проблемы с двигателями Hyundai и Kia: что делать владельцам
Авто
Проблемы с двигателями Hyundai и Kia: что делать владельцам Аудио 
В Германии нашли способ беспроблемного импорта российского СПГ
Экономика и бизнес
В Германии нашли способ беспроблемного импорта российского СПГ Аудио 
Популярное
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя

Узнайте, как безопасно и эффективно очистить моторный отсек автомобиля, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать повреждений.

Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Антуриум: где держать растение в домашних условиях, как за ним ухаживать и зачем дарить
Сводка с фронта: Путин рассказал, когда закончится СВО, Украина атаковала Смоленскую АЭС Дмитрий Плотников Плацдарм у Двуречной обеспечит взятие Купянска и защиту Белгородской области Любовь Степушова ПМР без газа: можно ли было заранее подготовиться Андрей Николаев
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает
Проблемы с двигателями Hyundai и Kia: что делать владельцам
Проблемы с двигателями Hyundai и Kia: что делать владельцам
Последние материалы
Россия вошла в пятёрку крупнейших поставщиков алмазов в Гонконг
Простой пирог с фаршем, который вы будете готовить снова и снова
Добавьте куркуму в томатный сок — и вы забудете о простудах
Лучшие лайфхаки для автопутешествий: комфорт и экономия в одном флаконе
Самый уединённый курорт Таиланда: вы точно о нём не слышали
Боль в груди или одышка: пора задуматься о здоровье
8 интересных видов хлорофитума, на которые стоит обратить внимание
Могли бы мы летать как птицы: научный взгляд на фантазию
Ветряные турбины и киты: мифы, которые мешают экологии
5 ошибок в уборке, которые сразу бросаются в глаза
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.