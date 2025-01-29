Тренировка с гирей, которая активирует весь корпус всего за 10 минут

В Сети нашли короткую, зажигательную и эффективную тренировку пресса с гирями. Вместо скручиваний, которые нагружают только одну часть тела, эта тренировка включает три функциональных упражнения, активно задействующие не только пресс, но и другие группы мышц.
Функциональный тренинг помогает улучшить силу, подвижность и координацию. Тренировка состоит из трёх упражнений, каждое из которых выполняется с гирей, пишет tomsguide.com.
Эта тренировка улучшает работу кора, устраняя дисбаланс между правой и левой стороной, что помогает избежать мышечных болей и травм. Также гиря, благодаря своей свободной траектории, активирует больше мышц и улучшает подвижность.
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
Ги́ря — спортивный снаряд для силовых упражнений.
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