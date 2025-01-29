Дедушка с прессом: как 63-летний мужчина сделал себе тело 25-летнего

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Когда 63-летний таксист Перри Уилсон увидел своё отражение в зеркале, он сказал себе: "К чёрту это!" и решил, что не будет стареть, как все.

Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Накаченный мужчина

Вместо того чтобы смириться с возрастными изменениями, он взялся за дело — жёсткие тренировки в 5 утра, высокобелковая диета и дисциплина.

Шесть месяцев спустя его "мужские сиськи" исчезли, а на их месте появились мощные мышцы.

"Дочери говорят, что у меня тело лучше, чем у их парней!" — смеётся Уилсон.

Секрет? Беспощадная решимость.

"У каждого может быть план, но его нужно воплотить в жизнь!" — утверждает Перри.

Он доказал: возраст — это просто цифра, а выглядеть молодым можно в любом возрасте, пишет New York Post.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.



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