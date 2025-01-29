Дедушка с прессом: как 63-летний мужчина сделал себе тело 25-летнего

Когда 63-летний таксист Перри Уилсон увидел своё отражение в зеркале, он сказал себе: "К чёрту это!" и решил, что не будет стареть, как все.
Вместо того чтобы смириться с возрастными изменениями, он взялся за дело — жёсткие тренировки в 5 утра, высокобелковая диета и дисциплина.
Шесть месяцев спустя его "мужские сиськи" исчезли, а на их месте появились мощные мышцы.
"Дочери говорят, что у меня тело лучше, чем у их парней!" — смеётся Уилсон.
Секрет? Беспощадная решимость.
"У каждого может быть план, но его нужно воплотить в жизнь!" — утверждает Перри.
Он доказал: возраст — это просто цифра, а выглядеть молодым можно в любом возрасте, пишет New York Post.
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.
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