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Мирра Андреева может войти в топ-5 мирового рейтинга

0:59
Спорт

Заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин выразил мнение, что Мирра Андреева, которая дошла до 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, имеет потенциал для улучшения своих результатов в текущем сезоне.

Мирра Андреева
Фото: commons.wikimedia.org by Hameltion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мирра Андреева

По словам Абашкина, 17-летняя российская теннисистка продолжает развиваться и набираться опыта в матчах с лучшими спортсменками мира. Тренер отметил, что несмотря на поражение в четвертьфинале от Арины Соболенко, Мирра показывает прогресс и способна улучшать свою игру.

Абашкин предположил, что Андреева может войти в первую десятку мирового рейтинга, а в будущем — даже в топ-5, пишет Газета.Ru.

На Australian Open Андреева проиграла Арине Соболенко со счетом 1:6, 2:6 в матче 1/8 финала. Ранее, в поединке третьего круга, она одержала победу над Магдаленой Френх из Польши.

Уточнения

Ми́рра Алекса́ндровна Андре́ева (род. 29 апреля 2007, Красноярск) — российская теннисистка, заслуженный мастер спорта России (2024).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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