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Топ-10 ошибок, которые мешают набрать мышечную массу

1:57
Спорт

Персональный тренер Джойси Маромба выделяет десять ошибок, которые могут помешать набору мышечной массы (гипертрофия) во время тренировок. Он подчеркивает, что результаты зависят от изменения восприятия и отношения к тренировкам. Своей точкой зрения тренер поделился с бразильским изданием Terra.com.

Жим в наклоне
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Жим в наклоне

Вот основные ошибки:

  1. Сравнение себя с другими: Всегда найдутся люди сильнее или слабее вас. Сосредоточьтесь на своих тренировках и прогрессе, чтобы избежать демотивации.
  2. Тренировка эго, а не мышц: Основная цель — стимулировать мышцы для их роста. Мышцы реагируют на стимулы, а не на количество упражнений.
  3. Неправильная тренировка: Важно выполнять упражнения правильно, учитывая технику, диапазон движений и частоту. Причудливые упражнения не гарантируют результатов.
  4. Недостаток углеводов: Для эффективной тренировки организму нужны углеводы, которые обеспечивают энергию.
  5. Пропуск приёма пищи: Регулярное питание необходимо для поддержания энергии и наращивания мышечной массы.
  6. Недостаток сна: Во время сна вырабатываются важные гормоны, такие как тестостерон и гормон роста, которые способствуют росту мышц.
  7. Чрезмерное кардио: Избыточные кардиотренировки могут привести к потере мышечной массы. Для гипертрофии лучше сосредоточиться на силовых тренировках.
  8. Недостаток воды: Обезвоживание снижает силу и размер мышц. Важно поддерживать гидратацию во время тренировок.
  9. Отсутствие руководства: Профессиональный тренер может разработать эффективную и безопасную программу тренировок.
  10. Недостаток терпения: Гипертрофия требует времени и терпения. Не стоит ожидать быстрых результатов.

Уточнения

Гипертрофи́я (от др.-греч. ὑπερ- «чрез, слишком» + τροφή «еда, пища») — увеличение объёма и массы органа, клеток под влиянием различных факторов.

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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