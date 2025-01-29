Топ-10 ошибок, которые мешают набрать мышечную массу

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Персональный тренер Джойси Маромба выделяет десять ошибок, которые могут помешать набору мышечной массы (гипертрофия) во время тренировок. Он подчеркивает, что результаты зависят от изменения восприятия и отношения к тренировкам. Своей точкой зрения тренер поделился с бразильским изданием Terra.com.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Жим в наклоне

Вот основные ошибки:

Сравнение себя с другими: Всегда найдутся люди сильнее или слабее вас. Сосредоточьтесь на своих тренировках и прогрессе, чтобы избежать демотивации. Тренировка эго, а не мышц: Основная цель — стимулировать мышцы для их роста. Мышцы реагируют на стимулы, а не на количество упражнений. Неправильная тренировка: Важно выполнять упражнения правильно, учитывая технику, диапазон движений и частоту. Причудливые упражнения не гарантируют результатов. Недостаток углеводов: Для эффективной тренировки организму нужны углеводы, которые обеспечивают энергию. Пропуск приёма пищи: Регулярное питание необходимо для поддержания энергии и наращивания мышечной массы. Недостаток сна: Во время сна вырабатываются важные гормоны, такие как тестостерон и гормон роста, которые способствуют росту мышц. Чрезмерное кардио: Избыточные кардиотренировки могут привести к потере мышечной массы. Для гипертрофии лучше сосредоточиться на силовых тренировках. Недостаток воды: Обезвоживание снижает силу и размер мышц. Важно поддерживать гидратацию во время тренировок. Отсутствие руководства: Профессиональный тренер может разработать эффективную и безопасную программу тренировок. Недостаток терпения: Гипертрофия требует времени и терпения. Не стоит ожидать быстрых результатов.

Уточнения

Гипертрофи́я (от др.-греч. ὑπερ- «чрез, слишком» + τροφή «еда, пища») — увеличение объёма и массы органа, клеток под влиянием различных факторов.



Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

