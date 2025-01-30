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Фитнес-тренер Удальцов посоветовал отказаться от трёх упражнений ради здоровых коленей

Спорт

Фитнес-эксперт Александр Удальцов в "Дзене" поделился рекомендациями о трёх упражнениях, которых следует избегать ради сохранения здоровья коленей.

выпады
Фото: freepik
выпады

Удальцов советует исключить выпады из своей тренировочной программы.

"Когда нога соприкасается с полом, колено испытывает колоссальную нагрузку, к которой связки некоторых людей не готовы. Кроме того, к этому могут бить не готовы мышцы", — объяснил он и предложил заменить выпады на воздушные приседания, махи ногами и ягодичный мостик.

Кроме того, он предостерегает от выполнения запрыгиваний на тумбу. При приземлении сначала касается земли пятка, а затем остальная часть стопы, что создает значительную ударную нагрузку на суставы. Вместо этого тренер предлагает заменить их на зашагивания.

Также Удальцов акцентирует внимание на больших амплитудах поворотов. Он настоятельно рекомендует выполнять повороты с слегка согнутыми ногами и ограничить амплитуду движения, чтобы минимизировать риск перекручивания коленей.

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой. Прерывистое, полостное соединение, позволяющее сочленяющимся костям совершать движения относительно друг друга с помощью мышц. 

Вы́пады — упражнение, выполняемое с собственным весом (или с утяжелением), используемое для развития мышц ног. Длинный выпад в большей степени нагружает ягодичные мышцы, тогда как короткий выпад переносит основную нагрузку на квадрицепсы.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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