Тренер Смирнов назвал простой способ снять усталость с шеи

Больше не болит: как расслабить мышцы шеи быстро и эффективно

1:11 Your browser does not support the audio element. Спорт

Напряжение в шее — частая проблема, особенно для людей, которые проводят много времени за компьютером или ведут малоподвижный образ жизни. Тренер Дмитрий Смирнов предложил простой и доступный комплекс упражнений, который помогает расслабить мышцы шеи и справиться с дискомфортом.

Фото: Freepik by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Осмотр эндокринолога

В его рекомендации входят наклоны головы вперёд и назад, повороты в стороны и круговые движения. Каждое из упражнений выполняется плавно и занимает всего несколько минут. Этот комплекс подходит людям любого возраста и не требует специальной подготовки.

Дмитрий Смирнов отмечает, что регулярное выполнение таких упражнений помогает предотвратить боли в шее, улучшить кровообращение и повысить гибкость мышц. Тренер подчёркивает, что уделять внимание шейным мышцам важно не только для расслабления, но и для общего улучшения самочувствия.

Специалисты советуют выполнять этот комплекс ежедневно, особенно если вы много времени проводите сидя или испытываете стресс. Занимаясь всего несколько минут в день, вы сможете избавиться от напряжения и поддерживать здоровье шеи.