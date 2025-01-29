Тренер Смирнов назвал простой способ снять усталость с шеи

Напряжение в шее — частая проблема, особенно для людей, которые проводят много времени за компьютером или ведут малоподвижный образ жизни. Тренер Дмитрий Смирнов предложил простой и доступный комплекс упражнений, который помогает расслабить мышцы шеи и справиться с дискомфортом.
В его рекомендации входят наклоны головы вперёд и назад, повороты в стороны и круговые движения. Каждое из упражнений выполняется плавно и занимает всего несколько минут. Этот комплекс подходит людям любого возраста и не требует специальной подготовки.
Дмитрий Смирнов отмечает, что регулярное выполнение таких упражнений помогает предотвратить боли в шее, улучшить кровообращение и повысить гибкость мышц. Тренер подчёркивает, что уделять внимание шейным мышцам важно не только для расслабления, но и для общего улучшения самочувствия.
Специалисты советуют выполнять этот комплекс ежедневно, особенно если вы много времени проводите сидя или испытываете стресс. Занимаясь всего несколько минут в день, вы сможете избавиться от напряжения и поддерживать здоровье шеи.
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