Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лолита заявила, что ей отключили газ: это месть
Где больше всего золота? Свежий рейтинг стран
Где в Чёрном море нет мазута? Опубликована карта безопасных мест
Благоприятные дни по лунному календарю: как они влияют на урожай перца
Этот напиток есть на каждой кухне, но мало кто знает о его пользе для сердца
Двигатель — не единственный: детали авто, которые важно прогревать
Ваш урожай не доживает до весны? Дачники назвали главные причины
Россиян предупредили о вероятном уменьшении пенсионных выплат
Молдавия изменила условия европейской помощи для Приднестровья

Как избавиться от складок на животе: упражнения и контроль калорий

Спорт

Фитнес-тренер и специалист по питанию Яна Логвина поделилась советами о том, как быстро избавиться от жировых отложений на животе, не прибегая к строгим диетам. Она рекомендует не голодать, а сосредоточиться на правильном питании.

Девушка тренируется
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Девушка тренируется

"Если вы хотите избавиться от жировых складок и больше их никогда не видеть, тогда вам нужно начать следить за качеством энергетических веществ, которые вы получаете от еды", — приводит слова специалиста Lenta.ru.

Рекомендуется разработать своё меню с учетом соотношения белков, жиров и углеводов 30/30/40. Белки необходимы для восстановления и наращивания мышечной массы, что особенно важно при похудении, поскольку мышцы требуют больше энергии даже в состоянии покоя. Жиры играют ключевую роль в гормональном фоне и усвоении витаминов, в то время как углеводы являются основным источником энергии для организма. Правильное сочетание этих макронутриентов способствует стабильному уровню сахара в крови и предотвращает чувство голода.

Тренер добавляет, что для эффективного сжигания жира важно прорабатывать все группы мышц одновременно. В этом помогут функционально-силовые тренировки, которые способствуют повышению выносливости, укреплению мышц и связок, а также снижению жировых отложений.

Функциональные тренировки акцентируют внимание на движениях, которые мы выполняем в повседневной жизни, что позволяет улучшить координацию, баланс и гибкость. Исследования показывают, что такие тренировки могут увеличить общий расход калорий не только во время занятий, но и после них за счет эффекта "последующего сжигания калорий" (EPOC). Кроме того, многофункциональные упражнения активируют работу большого количества мышечных волокон одновременно, что делает тренировки более эффективными и экономит время.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь
Еда и рецепты
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь Аудио 
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут
Еда и рецепты
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут Аудио 
Жилье за счет государства: кому положено и как добиться
Недвижимость
Жилье за счет государства: кому положено и как добиться Аудио 
Популярное
МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год

Названы курорты Чёрного моря без мазута — альтернатив Анапе для туристов в сезоне-2025. Опубликована карта безопасности курортов Черноморья без угроз.

Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь
Сирия выдвинула России два неприемлемых условия для сохранения военных баз Любовь Степушова Самолёт Ил-86. Первый советский гигант пассажирских перевозок Дмитрий Плотников Украинские схемы воровства могут потопить демократов США, да и самого Зеленского Юрий Бочаров
Убираем висцеральный жир с помощью обычной прогулки
Простое средство для очищения печени: нужен всего один продукт
Секреты паприки: вот как, оказывается, производят одну из самых популярных специй в мире
Секреты паприки: вот как, оказывается, производят одну из самых популярных специй в мире
Последние материалы
В небе над Вашингтоном столкнулись пассажирский самолёт и военный вертолёт: вина диспетчеров?
Авиакатастрофа у аэропорта Рейгана: что произошло?
Секреты гладкого лба: проверенные способы борьбы с морщинами
Любите громкую музыку в авто? Готовьтесь к штрафам до 30 тысяч рублей
Самый ароматный банановый кекс – мягкий, влажный и просто тает во рту
Эти растения помогут клубнике дать рекордный урожай – проверьте ваш участок
О Женском счастье расскажут в Театре на Трубной
Названа страна, которая рекордно закупилась российской нефтью
И где это хвалёное японское качество? Honda и Acura глохнут на ходу
Новая Зеландия упростила визовые правила для туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.