Как избавиться от складок на животе: упражнения и контроль калорий

Фитнес-тренер и специалист по питанию Яна Логвина поделилась советами о том, как быстро избавиться от жировых отложений на животе, не прибегая к строгим диетам. Она рекомендует не голодать, а сосредоточиться на правильном питании.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Девушка тренируется

"Если вы хотите избавиться от жировых складок и больше их никогда не видеть, тогда вам нужно начать следить за качеством энергетических веществ, которые вы получаете от еды", — приводит слова специалиста Lenta.ru.

Рекомендуется разработать своё меню с учетом соотношения белков, жиров и углеводов 30/30/40. Белки необходимы для восстановления и наращивания мышечной массы, что особенно важно при похудении, поскольку мышцы требуют больше энергии даже в состоянии покоя. Жиры играют ключевую роль в гормональном фоне и усвоении витаминов, в то время как углеводы являются основным источником энергии для организма. Правильное сочетание этих макронутриентов способствует стабильному уровню сахара в крови и предотвращает чувство голода.

Тренер добавляет, что для эффективного сжигания жира важно прорабатывать все группы мышц одновременно. В этом помогут функционально-силовые тренировки, которые способствуют повышению выносливости, укреплению мышц и связок, а также снижению жировых отложений.

Функциональные тренировки акцентируют внимание на движениях, которые мы выполняем в повседневной жизни, что позволяет улучшить координацию, баланс и гибкость. Исследования показывают, что такие тренировки могут увеличить общий расход калорий не только во время занятий, но и после них за счет эффекта "последующего сжигания калорий" (EPOC). Кроме того, многофункциональные упражнения активируют работу большого количества мышечных волокон одновременно, что делает тренировки более эффективными и экономит время.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

