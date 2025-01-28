Тарасова объяснила, почему поддерживает методы Винер в воспитании олимпийских чемпионов

Спорт высших достижений требует от атлетов невероятной силы воли, выдержки и стремления к победе. Однако воспитать олимпийскую звезду без жестких и даже деспотичных методов бывает невозможно. Об этом заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с Общественной службой новостей.
Свою позицию Тарасова высказала, поддерживая слова главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер-Усмановой. В интервью блогеру Надежде Стрелец Винер-Усманова отметила, что мягкость в воспитании олимпийских чемпионов недопустима.
"Я абсолютно согласна с Ириной Александровной. Порой, чтобы достичь результата, необходимо повысить голос, указать на ошибки и потребовать большего от спортсмена. Олимпийские чемпионы не рождаются легко, вам это, конечно, не понять", — призналась Тарасова в интервью.
При этом тренер подчеркнула, что строгие методы используются не всегда — всё зависит от конкретного спортсмена.
"Некоторые понимают с первого раза, что от них требуется, и выполняют задание. Другим нужно говорить громче и жестче, чтобы добиться нужного результата", — отметила она.
Ирина Винер-Усманова также говорила о том, что выбор стиля работы с учениками определяется их характером. Например, гимнастка Маргарита Мамун, чья эмоциональность нередко мешала работе, лучше всего показывала результаты после жестких указаний. В то же время её соперница по Олимпиаде-2016 Яна Кудрявцева всегда выполняла задания с первой просьбы.
Методы воспитания будущих звезд спорта продолжают оставаться предметом дискуссий. Но, как показывает опыт выдающихся тренеров, гибкость подхода, умение быть строгим и требовательным в нужный момент помогают не просто воспитывать спортсменов, а ковать легенды Олимпийских игр.
Татья́на Анато́льевна Тара́сова (род. 13 февраля 1947, Москва, СССР) — советский и российский тренер по фигурному катанию.
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