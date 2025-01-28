Почему важно развивать координацию для эффективных тренировок?

1:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Светлана Бутова подчеркнула, что координация движений является ключевым аспектом в жизни человека. Это навыки не только обеспечивают безопасность в повседневной активности, но и позволяют эффективно управлять различными транспортными средствами, особенно когда речь идет о велосипеде или самокате, сообщает "Спорт-Экспресс".

Фото: Own work by Nikiwiki242, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Растяжка

По словам эксперта, развитая координация играет ключевую роль в способности поддерживать равновесие в трудных ситуациях, например, при скольжении на льду или неудачной походке на ступеньках. Интересно, что навыки координации необходимы даже для таких, на первый взгляд, обыденных действий, как уборка в доме или работа с бытовой техникой.

Бутова объясняет, что за координацию отвечают фронтальные отделы мозга, особенно мозжечок. При неправильной его работе могут возникать не только проблемы с координацией, но и затруднения в речевом развитии. Поэтому тренер советует уделять внимание тренировкам моторики и регуляции равновесия.

Уточнения

Моторика (лат. motus — движение) — двигательная активность организма или отдельных органов. Под моторикой понимают последовательность движений, которые в своей совокупности нужны для выполнения какой-либо определённой задачи.



