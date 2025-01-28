Почему для мужского здоровья важно тренировать ноги?

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Фитнес-тренер Александр Карпов в эксклюзивном интервью для "Спорт-Экспресс" поделился информацией о том, что тренировки нижних конечностей способствуют выработке анаболических гормонов, включая тестостерон. Этот гормон играет ключевую роль в поддержании общего здоровья мужчин, способствует наращиванию мышечной массы и снижению избыточного жира.

Фото: freepik мужчина тренирует ноги

Эксперт подчеркивает, что при правильном выборе упражнений и подходе к тренировкам можно не только эффективно укрепить мышцы ног, но и повысить общую силу организма. Тренировка нижней части тела является важным аспектом мужского здоровья.

Исследования показывают, что упражнения на ноги, такие как приседания и становая тяга, активируют большие мышечные группы, что приводит к повышенной выработке тестостерона. Это особенно важно для мужчин, так как низкий уровень этого гормона может приводить к усталости, снижению либидо и увеличению жировых отложений.

Карпов подчеркивает, что при правильном выборе упражнений и подходе к тренировкам можно не только эффективно укрепить мышцы ног, но и повысить общую силу организма. Тренировка нижней части тела не только помогает в достижении эстетических целей, но и является важным аспектом мужского здоровья, улучшая качество жизни в целом.

Уточнения

Тестостеро́н (от «тестикулы», «стерол» и «кетоны») — основной половой гормон (андроген) мужских особей позвоночных, отвечающий за развитие внешних гениталий, регулирующий работу придаточных половых желёз и оказывающий влияние на развитие вторичных половых признаков, которые у позвоночных нередко зависят от андрогенов.

