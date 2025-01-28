Фитнес-тренер Иванки Трамп рассказал, как построить идеальный домашний тренажёрный зал

Если вы мечтаете о красивом теле, но не хотите тратить время и деньги на походы в тренажёрный зал, не переживайте — тренировки дома могут быть не менее эффективными!
Фитнес-эксперт Сэнди Брокман, который помог многим знаменитостям, включая Иванку Трамп, получить подтянутую фигуру, делится секретами домашних тренировок.
Брокман утверждает, что тренировки дома имеют множество плюсов. Один из самых важных — последовательность. Вы не теряете время на дорогу, и тренировка становится частью вашего распорядка дня.
Для более продвинутых тренировок, таких как кардио, Брокман рекомендует добавить гребной тренажер или беговую дорожку.
Не обязательно быть профессионалом, чтобы достичь желаемой формы. Сэнди предлагает следующие базовые упражнения, которые помогут развить мышцы и укрепить тело:
Одним из самых сложных аспектов тренировок дома является мотивированность. Чтобы не утратить интерес к тренировкам, используйте музыку для энергии и таймер для отслеживания времени, пишет yahoo.com.
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
Ива́на Мари́ «Иванка» Трамп (англ. Ivana Marie «Ivanka» Trump; род. 30 октября 1981 года, Нью-Йорк, США) — американская предпринимательница, фотомодель, писательница. Дочь 45-го и 47-го президента США Дональда Трампа.
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