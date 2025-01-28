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Спортивная гимнастика после 40 лет: мифы и факты

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Спорт

Руководитель Европейского гимнастического центра Илья Сидоров поделился своим мнением о занятиях спортивной гимнастикой после 40 лет.

Спорт
Фото: Freepik is licensed under Free license
Спорт

По его словам, в фитнесе для людей старше 40 лет важен подход, включающий развитие гибкости, улучшение баланса, аэробные и силовые упражнения. Он отметил, что спортивная гимнастика, в отличие от традиционного фитнеса, представляет собой комплексную тренировку, сочетающую силовую и кардионагрузку с координационными элементами.

Сидоров подчеркнул, что заниматься гимнастикой можно в любом возрасте, так как существуют упражнения, которые можно адаптировать под индивидуальные особенности.

"Интенсивная тренировка даёт мощный выброс различных гормонов, влияющих на самочувствие и настроение человека и наделяет его энергией", — подчеркнул специалист в беседе с "Известиями".

Уточнения

Спорти́вная гимна́стика — вид спорта, включающий в себя соревнования на гимнастических снарядах, в вольных упражнениях и в опорных прыжках. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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