5 упражнений от Шварценеггера, которые изменят ваше тело навсегда

1:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

Семикратный "Мистер Олимпия" Арнольд Шварценеггер поделился простой и эффективной тренировкой с гантелями, которая подходит даже новичкам.

Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Накаченный мужчина

Этот комплекс из пяти упражнений выполняется за 10-30 минут и не требует сложного оборудования — достаточно пары гантелей, пишет fitandwell.com.

Что включает в себя тренировка?

Приседания с весом — для ног и ягодиц. Жим гантелей над головой — для плеч и рук. Румынская становая тяга — для спины и подколенных сухожилий. Тяга в наклоне — для верхней части спины. Чередующиеся выпады — для ног и баланса.

Каждое упражнение выполняется по 5 повторений с минимальным отдыхом между ними. Для новичков рекомендуется начать с 10 минут, постепенно увеличивая время.

Арнольд также советует использовать альтернативы, если гантелей нет: подойдут гири, эспандеры или даже утяжелённый рюкзак. Главное — сосредоточиться на правильной технике и постепенно увеличивать нагрузку.

Эта тренировка не только укрепляет мышцы, но и улучшает сердечно-сосудистую систему, помогая сжигать жир.

Уточнения

Арно́льд Ало́ис Шварцене́ггер — американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения.



Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

