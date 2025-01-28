Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему собаки боятся робота-пылесоса? Как им помочь привыкнуть к своему помощнику
Хотите сохранить ясный ум? Этот продукт должен быть в вашем рационе
Где и как получить свои пенсионные накопления
Пылевые бури на Марсе: что скрывается за этим явлением
Как найти дешевую и удобную парковку рядом с аэропортом
Зачем собаки так любят дурные запахи: три версии учёных
Ягоды, которые борются со старением: ваша кожа скажет спасибо
С этим способом вы отмоете микроволновку всего за несколько минут
Обезболивающие перед бьюти-процедурами: почему их приём может всё испортить

5 упражнений от Шварценеггера, которые изменят ваше тело навсегда

1:14
Спорт

Семикратный "Мистер Олимпия" Арнольд Шварценеггер поделился простой и эффективной тренировкой с гантелями, которая подходит даже новичкам.

Накаченный мужчина
Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Накаченный мужчина

Этот комплекс из пяти упражнений выполняется за 10-30 минут и не требует сложного оборудования — достаточно пары гантелей, пишет fitandwell.com.

Что включает в себя тренировка?

  1. Приседания с весом — для ног и ягодиц.
  2. Жим гантелей над головой — для плеч и рук.
  3. Румынская становая тяга — для спины и подколенных сухожилий.
  4. Тяга в наклоне — для верхней части спины.
  5. Чередующиеся выпады — для ног и баланса.

Каждое упражнение выполняется по 5 повторений с минимальным отдыхом между ними. Для новичков рекомендуется начать с 10 минут, постепенно увеличивая время.

Арнольд также советует использовать альтернативы, если гантелей нет: подойдут гири, эспандеры или даже утяжелённый рюкзак. Главное — сосредоточиться на правильной технике и постепенно увеличивать нагрузку.

Эта тренировка не только укрепляет мышцы, но и улучшает сердечно-сосудистую систему, помогая сжигать жир.

Уточнения

Арно́льд Ало́ис Шварцене́ггер — американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения.

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Экономика и бизнес
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман Аудио 
Картофель будет крупным и вкусным: это удобрение творит чудеса на грядке
Садоводство, цветоводство
Картофель будет крупным и вкусным: это удобрение творит чудеса на грядке Аудио 
Картофель в сливочно-сырном соусе: рецепт, который покорит всех
Еда и рецепты
Картофель в сливочно-сырном соусе: рецепт, который покорит всех Аудио 
Популярное
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения

Придерживающая строгой диеты балерина Анастасия Волочкова объяснила, какое блюдо она кушает без опасений повредить фигуре.

Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Солнечный шторм XXI века: нарасает угроза повторения События Кэррингтона
Солнечный шторм XXI века: нарасает угроза повторения События Кэррингтона
На Земле может появиться новый океан
Чем не стоит подкармливать малину? Удобрения, которые угнетающе действуют на растение
Российский танк Т-90М Прорыв. Лучший танк современности Дмитрий Плотников Валентина Талызина: Не думать о красоте и славе, а работать, работать Анжела Якубовская Проиграл ли наш флот сражение на Чёрном море? Виктор Пахомов
Листья скручиваются? Дачники советуют обрабатывать кусты этим раствором — проверенный способ
Этот рецепт теста заставит всех попросить добавки — идеальные вареники у вас дома
15 стильных стрижек с челкой, которые подходят всем
15 стильных стрижек с челкой, которые подходят всем
Последние материалы
5 упражнений от Шварценеггера, которые изменят ваше тело навсегда
Как найти дешевую и удобную парковку рядом с аэропортом
Зачем собаки так любят дурные запахи: три версии учёных
Ягоды, которые борются со старением: ваша кожа скажет спасибо
С этим способом вы отмоете микроволновку всего за несколько минут
Обезболивающие перед бьюти-процедурами: почему их приём может всё испортить
Старородящие и мифы о возрасте: почему женщинам не стоит бояться 30 лет
Какой должна быть первая подкормка свеклы? Овощ будет расти сладким
Самые бюджетные квартиры в Новой Москве: где их искать
Собака начинает метить территорию, это может означать больше, чем вы думаете
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.