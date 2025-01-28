5 упражнений от Шварценеггера, которые изменят ваше тело навсегда

Семикратный "Мистер Олимпия" Арнольд Шварценеггер поделился простой и эффективной тренировкой с гантелями, которая подходит даже новичкам.
Этот комплекс из пяти упражнений выполняется за 10-30 минут и не требует сложного оборудования — достаточно пары гантелей, пишет fitandwell.com.
Каждое упражнение выполняется по 5 повторений с минимальным отдыхом между ними. Для новичков рекомендуется начать с 10 минут, постепенно увеличивая время.
Арнольд также советует использовать альтернативы, если гантелей нет: подойдут гири, эспандеры или даже утяжелённый рюкзак. Главное — сосредоточиться на правильной технике и постепенно увеличивать нагрузку.
Эта тренировка не только укрепляет мышцы, но и улучшает сердечно-сосудистую систему, помогая сжигать жир.
Арно́льд Ало́ис Шварцене́ггер — американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения.
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
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