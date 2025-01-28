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С нынешним составом сборная Казахстана не добилась бы успехов при Черчесове

1:38
Спорт

Российский специалист Станислав Черчесов, покинувший пост главного тренера сборной Казахстана, не смог бы достичь значительных успехов с имеющимся составом. Такое мнение выразил бывший наставник сборной России Борис Игнатьев.

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
Фото: soccer.ru by Dimka Pukalik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

Игнатьев отметил, что результаты команды являются основным критерием оценки работы тренера. Он не предполагал, что у Черчесова возникнут проблемы, но считает, что текущий уровень команды не позволяет добиться высоких результатов. По мнению Игнатьева, Черчесов, вероятно, не стремился остаться в сборной из-за низкого потенциала игроков, пишет Газета.Ru.

"Думаю, что результат у Казахстана и раньше был таким. Это не команда, сотканная из больших мастеров, которые могут претендовать на что-то знаковое. Поэтому и он-то, наверное, не очень желал остаться. С таким материалом добиться большого прогресса сложно", — сказал Игнатьев.

Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана летом 2024 года. Под его руководством команда потерпела пять поражений подряд в Лиге наций, уступив Австрии (0:2) и Норвегии (0:5). До этого Казахстан также проиграл Словении (0:3 и 0:1) и Австрии (0:4). В первом туре группового этапа команда сыграла вничью с Норвегией (0:0). В итоге сборная завершила групповой этап с худшей разницей голов за всю историю турнира в Лиге В — 0:15.

Уточнения

Станисла́в Сала́мович Черче́сов (осет. Черчесты Саламы фырт Станислав; род. 2 сентября 1963, Алагир, Северо-Осетинская АССР, СССР) — советский и российский футболист, вратарь и футбольный тренер.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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