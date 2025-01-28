Зениту предрекли второе место: что ждёт чемпионов после обновления состава

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Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев выразил сомнения в способности петербургского "Зенита" завоевать чемпионство в 2025 году. По его мнению, крупное обновление состава в текущее трансферное окно может стать проблемой для команды под руководством Сергея Семака.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Зенит

Пономарев считает, что "Зениту" будет трудно сохранить лидирующие позиции после значительных изменений в составе.

Он предположил, что команда сможет занять только второе или третье место в турнирной таблице.

"Будет очень сложно пересобирать команду сейчас — дай бог, чтобы они второе-третье место заняли!" — сказал Пономарев, которого цитирует Газета.Ru.

В сезоне 2024 года "Краснодар" закончил год в статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 39 очков после 18 игр. Однако подопечные Мусаева занимают первое место благодаря победе над "Зенитом" со счетом 2:0 в личной встрече. Московский "Спартак", выигравший шесть последних матчей в РПЛ, занимает третье место с 37 очками.

Уточнения

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге.

