Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев выразил сомнения в способности петербургского "Зенита" завоевать чемпионство в 2025 году. По его мнению, крупное обновление состава в текущее трансферное окно может стать проблемой для команды под руководством Сергея Семака.
Пономарев считает, что "Зениту" будет трудно сохранить лидирующие позиции после значительных изменений в составе.
Он предположил, что команда сможет занять только второе или третье место в турнирной таблице.
"Будет очень сложно пересобирать команду сейчас — дай бог, чтобы они второе-третье место заняли!" — сказал Пономарев, которого цитирует Газета.Ru.
В сезоне 2024 года "Краснодар" закончил год в статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 39 очков после 18 игр. Однако подопечные Мусаева занимают первое место благодаря победе над "Зенитом" со счетом 2:0 в личной встрече. Московский "Спартак", выигравший шесть последних матчей в РПЛ, занимает третье место с 37 очками.
«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге.
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