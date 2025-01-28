Тренер Смирнова назвала десять лучших упражнений для суставов кистей

Тренер Смирнова представила пятиминутный комплекс для здоровья суставов рук

2:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Многие сталкиваются с болью в кистях и запястьях, особенно те, кто работает за компьютером или выполняет однообразные движения руками. Тренер Елена Смирнова представила пятиминутный комплекс упражнений для здоровья суставов, который помогает снять напряжение, уменьшить боль и укрепить мышцы кистей.

Фото: commons.wikimedia.org by Эван-Эймос, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рука

Вот перечень упражнений, которые входят в комплекс:

Сжимайте и разжимайте кулаки. Это помогает улучшить кровообращение и укрепить мышцы ладоней.

Круговые движения кистями. Снимают напряжение в запястьях и способствуют расслаблению.

Разгибание и сгибание пальцев. Отлично подходит для разработки суставов и улучшения их подвижности.

Растяжка пальцев. Упражнение способствует снятию напряжения и уменьшению боли.

"Щипцы". Соединяйте большой палец с каждым из остальных пальцев по очереди, слегка надавливая.

Сжимание мягкого мяча. Это укрепляет мышцы кистей и улучшает их тонус.

"Веер". Разведите пальцы в стороны как можно шире, затем расслабьте их.

Массаж ладоней. Легкое растирание помогает снять усталость и улучшить кровообращение.

Сгибание запястий вверх и вниз. Это помогает укрепить суставы и связки.

"Когти". Согните пальцы так, чтобы они приняли форму когтя, затем верните их в исходное положение.

По словам Елены Смирновой, регулярное выполнение этих упражнений не займёт много времени — всего 5-10 минут в день. Комплекс подходит людям всех возрастов и помогает как в профилактике, так и в восстановлении после травм или длительных нагрузок.

Тренер отмечает, что такой комплекс полезен при артрите, напряжении в кистях и даже после длительного сидения за компьютером. Он помогает расслабить мышцы, укрепить связки и улучшить общее состояние суставов.

Уточнения

Лу́чезапя́стный суста́в (лат. articulátio radiocárpea) — подвижное соединение костей предплечья и кисти человека. Образован расширенной и вогнутой запястной суставной поверхностью лучевой кости и медиально расположенным треугольным хрящевым диском, представляющих вогнутую суставную поверхность, сочленяющуюся с выпуклой проксимальной (расположенной ближе к туловищу) суставной поверхностью костей первого ряда запястья: ладьевидной, полулунной и трёхгранной.



