Тренер Мараховская объяснила, как МФР улучшает подвижность суставов

МФР-тренировка: почему она популярна и как её делать правильно

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Фитнес-тренер Виктория Мараховская объяснила, что такое МФР и почему эта тренировка становится всё популярнее. МФР — это миофасциальный релиз, или самомассаж, который помогает ускорить восстановление мышц, улучшить кровообращение и снять напряжение.

Фото: freepik шея

Эта техника подходит для всех, кто хочет избавиться от боли в мышцах, улучшить осанку и повысить гибкость. Основным инструментом для выполнения упражнений служат ролл или специальный мяч.

Виктория отмечает, что начинать лучше с мягкого ролла, чтобы избежать неприятных ощущений. Для каждой зоны тела она рекомендует работать в течение 30–60 секунд в медленном темпе, следя за дыханием и не терпя боли.

Тренер поделилась комплексом упражнений для МФР:

МФР грудного отдела: прокатка зоны лопаток с помощью ролла, расположенного под спиной.

МФР ягодиц: прокатка мышцы с роллом или мячом, смещая акцент для глубокого прорабатывания.

МФР задней поверхности бедра: работа с роллом для снятия напряжения с мышц бедра.

МФР голени: медленное прокатывание области голени, избегая зоны колена.

МФР внутренней поверхности бедра: прокатка роллом зоны от паха до колена.

МФР стопы: массаж стоп с мячом, прорабатывая каждую линию.

Мараховская подчёркивает, что регулярные занятия МФР помогают не только снять боль, но и улучшить подвижность суставов, усилить крово- и лимфоток и повысить общее качество жизни.

Противопоказаниями для МФР могут стать травмы, открытые раны и хронические заболевания. При сомнениях рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.



