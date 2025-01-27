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Роза Хутор выступил организатором международной конференции Спортивные события: генерация социальных эффектов

Спорт

Мероприятие пройдет с 21-22 февраля в Сочи в кампусе Российского Международного Олимпийского Университета и соберет экспертов из 8 стран мира.

Российский Международный Олимпийский Университет
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Российский Международный Олимпийский Университет

21-22 февраля 2025 года в кампусе РМОУ в Сочи состоится международная конференция "Спортивные события: генерация социальных эффектов", организаторами которой выступают Российский Международный Олимпийский Университет, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России и горный курорт "Роза Хутор".

В конференции примут участие эксперты из Армении, Белоруссии, Великобритании, Китая, России, Франции, Швейцарии, ЮАР, в том числе сенатор Российской Федерации трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, почетный президент Международной федерации хоккея на льду с шайбой Рене Фазель, представители федеральных министерств и ведомств, администрации г. Сочи, эксперты Международного олимпийского комитета, российские олимпийцы — стипендиаты Фонда поддержки олимпийцев России.

Заместитель генерального директора горного курорта "Роза Хутор" по международным отношениям и туризму Сергей Хворостяный выступит в качестве спикера и расскажет о деятельности Евразийского Альянса горных курортов (ЕАГК). Эта общественная организация объединяет сегодня 6 ведущих горных курортов Евразии — российский "Роза Хутор", "Амирсой" из Узбекистана, "Шахдаг" из Азербайджана, "Шымбулак" и "Ой Карагай" из Казахстана и курорт Mona Yong Pyong из Южной Кореи.

Как отмечает Сергей Хворостяный: "Наш курорт стоял у истоков формирования ЕАГК, и мы очень рады той динамике с которой развивается Альянс. Его миссия заключается в создании платформы для сотрудничества, обмена опытом и продвижения идей горного туризма с акцентом на устойчивое развитие, сохранение природного и культурного наследия, а также на улучшение качества туристических услуг. Совместно мы провели уже ряд практических мероприятий, в том числе и спортивных соревнований между командами наших курортов. Мы также делимся с коллегами из других стран нашим опытом подготовки крупных состязаний, которые проходили и проходят на "Роза Хутор". Спорт безусловно является важной составляющей нашего взаимодействия и укрепляет межкультурные и деловые связи, т. е. создает тот самый социальный эффект. Мы считаем важным продвигать сейчас идею создания спортивных событий, которые станут точками роста экономики, притяжения и объединения дружественных народов".

Конференция пройдет в формате форсайт-сессий и панельных дискуссий. Экспертные обсуждения будут затрагивать широкий круг вопросов планирования социального наследия мегапроектов в спорте, создания инновационных стратегий развития регионов через интеграцию спорта и туризма. Конференция завершится презентацией социальных проектов выпускников РМОУ в формате "открытого микрофона" и туром по объектам олимпийского наследия "Сочи 2014", проводимым благодаря поддержке соорганизатора конференции горного курорта "Роза Хутор".

Программа конференции "Спортивные события: генерация социальных эффектов"

21 февраля:

9.00 Высадка деревьев почетными гостями, Аллея Дружбы, Парк "Ривьера" (необходима предварительная аккредитация СМИ)

10.15 — 10.45 Форсайт сессия: Исторический взгляд на будущее спорта. Спикер — Карелин Александр, д. п.н., трехкратный чемпион Олимпийских игр, сенатор Российской Федерации

10.45-18.00 Работа конференции (необходима предварительная аккредитация СМИ)

22 февраля

09.00 — 16.00 Тур по инфраструктуре олимпийского наследия Сочи (в том числе для представителей СМИ)

09.30 — 12.00 Работа конференции

12.30 — 14.30 Открытый микрофон: Социальные эффекты спортивных проектов: опыт выпускников Российского Международного Олимпийского Университета

Конференция состоится в кампусе РМОУ в г. Сочи (ул. Орджоникидзе, д.11), будет организована онлайн-трансляция.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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