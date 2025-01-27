Секреты успешной тренировки: баланс усилий, отдыха и времени

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Фитнес-тренер Ирина Ротач поделилась рекомендациями для повышения эффективности тренировок. Эксперт подчеркнула, что ключевую роль играют не только приложенные усилия, но и правильно организованные перерывы между подходами.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Тренировка

По словам Ротач, оптимальная продолжительность отдыха зависит от цели тренировки и может варьироваться от 30 секунд до 5 минут. Это время играет важную роль в росте мышц, развитии силы и общем прогрессе.

Она также отметила, что идеальная длительность тренировки составляет от 45 до 90 минут, пишет журнал Men Today.

Для достижения максимального эффекта Ротач рекомендует тщательно планировать занятия, обращая внимание на темп и амплитуду движений, а также на время восстановления между подходами.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

