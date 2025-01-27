20 минут, уклон 15 градусов: рецепт для стройного тела

0:52 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-эксперт Брэндон Палмер поделился эффективным способом избавления от жира на животе без необходимости изнурительных кардиотренировок.

Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Талия

Как сообщает Daily Record, специалист предложил альтернативный подход, который не только помогает сжигать калории, но и укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Палмер рекомендовал завершать тренировку 20-минутной ходьбой или бегом трусцой на беговой дорожке с уклоном в 15 градусов.

По его словам, такая нагрузка активирует основные группы мышц, способствует тонизированию тела и помогает быстрее добиться плоского живота, чем традиционные кардиотренировки.

Эксперт также отметил, что эта методика улучшает работу сердца, что делает её полезной не только для похудения, но и для общего здоровья организма.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



Бегова́я доро́жка: — спортивное сооружение для занятий лёгкой атлетикой.

