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Фитнес без травм: эти упражнения стоит исключить из тренировки

1:07
Спорт

Фитнес-тренер Александр Удальцов поделился в "Дзене" рекомендациями о том, от каких упражнений стоит отказаться для сохранения здоровья коленей. Эксперт выделил три упражнения, которые могут негативно влиять на суставы, и предложил безопасные альтернативы.

Мужчина делает тренировку на ноги в тренажерном зале
Фото: flickr.com by Lance Goyke, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мужчина делает тренировку на ноги в тренажерном зале

Первое упражнение, от которого стоит отказаться, — выпады. Удальцов пояснил, что при контакте ноги с полом колено испытывает значительную нагрузку, к которой не всегда готовы связки и мышцы. Вместо выпадов он рекомендует выполнять воздушные приседания, махи ногами и ягодичный мостик.

Второе упражнение — запрыгивания на тумбу. По словам тренера, ударная нагрузка при приземлении приходится на суставы, так как сначала фиксируется пятка, а затем остальная стопа. 

Третье — повороты с большой амплитудой. Эксперт отметил, что такие движения могут привести к перекручиванию коленей. Для снижения риска он рекомендует выполнять повороты на слегка согнутых ногах и с короткой амплитудой.

Уточнения

Коле́нный сустав коле́но (лат. articulatio genus) — сустав, соединяющий бедренную кость, большеберцовую кость и надколенник. Является сложным (в образовании сустава участвуют три кости), комплексным (содержит мениски). По форме является мыщелковым.

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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