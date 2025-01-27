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Тренер Андрианова назвала пять безопасных упражнений для ног при болях в коленных суставах

Как тренироваться с болью в коленях: проверенные упражнения
2:05
Спорт

Боль в коленях — частая проблема, но это не повод отказываться от тренировок. По словам Марии Андриановой, тренера по растяжке и сертифицированного персонального фитнес-тренера, есть упражнения, которые помогут облегчить боль, снять воспаление и укрепить мышцы ног.

Воспаление коленного сустава
Фото: scientificanimations.com by сайт scientificanimations.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Воспаление коленного сустава

Упражнение на квадрицепсы.
Сядьте на пол, подложите под колено скрученный валик или полотенце. Аккуратно разгибайте ногу, тяните носок на себя и возвращайте в исходное положение. Это упражнение задействует мышцы, не перегружая суставы.

Упражнение на ягодичные мышцы.
Лягте на спину, согните ноги в коленях, поставьте стопы на ширине таза. Поднимайте таз вверх, опираясь на стопы и плечи, и аккуратно опускайтесь обратно. Это помогает укрепить ягодицы и снизить нагрузку на колени.

Сгибание ног на животе.
Лёжа на животе, вытяните ноги. Поочерёдно сгибайте их в коленях, стараясь почувствовать работу мышц бёдер. Это упражнение помогает укрепить бицепсы бедра.

Сгибание ног сидя.
Лягте на спину с опорой на предплечья, одну ногу согните, а другую выпрямите. Поднимайте выпрямленную ногу вверх и опускайте вниз, стараясь удерживать таз в неподвижном состоянии.

Растяжка в положении лёжа.
Лягте на спину, одну ногу согните, а другую выпрямите. С помощью полотенца или резинки подтяните выпрямленную ногу к себе, удерживая её в этом положении несколько секунд. Это помогает улучшить гибкость и снять напряжение с суставов.

"Эти упражнения не только помогут снять боль, но и предотвратят её появление в будущем. Главное — соблюдать правильную технику и не забывать про регулярные тренировки", — подчёркивает Мария Андрианова.

Если дискомфорт в коленях сохраняется, тренер советует обязательно обратиться к врачу, чтобы выяснить причину и скорректировать программу занятий.

Уточнения

Коле́нный сустав коле́но (лат. articulatio genus) — сустав, соединяющий бедренную кость, большеберцовую кость и надколенник. Является сложным (в образовании сустава участвуют три кости), комплексным (содержит мениски). По форме является мыщелковым.

 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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