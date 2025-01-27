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Тренер Филиппенко назвал три главные причины отсутствия результата в тренировке ног

Почему мышцы ног не растут: тренер назвал главные причины отсутствия результата
1:11
Спорт

Многие спортсмены сталкиваются с тем, что мышцы ног перестают расти, даже при регулярных тренировках. По словам тренера Романа Филиппенко, из сети Pride Fitness, причины кроются в неправильном питании, подходе к тренировкам и технике выполнения упражнений.

Мужчина делает тренировку на ноги в тренажерном зале
Фото: flickr.com by Lance Goyke, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мужчина делает тренировку на ноги в тренажерном зале

Первая ошибка — несбалансированное питание. Недостаток белка и избыток углеводов мешают росту мышц. Белок — основной строительный материал для мышц, поэтому его нужно включать в рацион в достаточном количестве.

Вторая причина — однообразные тренировки. Чтобы ноги росли, необходимо менять программу, добавлять новые упражнения, увеличивать нагрузку и соблюдать регулярность.

Третья ошибка — неправильная техника. Некорректное выполнение упражнений на ноги, например, приседаний или жима, может привести к отсутствию прогресса или даже к травмам.

Тренер рекомендует пересмотреть рацион, разнообразить тренировки и обратиться за помощью к специалисту для корректировки техники. Эти меры помогут избежать ошибок и достичь желаемого результата.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.  

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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