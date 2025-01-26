Вода помогает: почему плавание идеально для здорового образа жизни

Плавание: идеальный вид спорта, который подходит всем

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Плавание — универсальный спорт, подходящий для людей всех возрастов. Оно укрепляет сердечно-сосудистую систему, задействует все группы мышц и практически не нагружает суставы.

Фото: flickr.com by JD Lasica, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Плавание в бассейне

Учёные Гарвардской медицинской школы выяснили, что регулярные занятия плаванием снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 41% и уменьшают вероятность преждевременной смерти на 50%. Кроме того, водные тренировки подходят для людей с избыточным весом, артритом и хроническими заболеваниями.

Одно из главных преимуществ плавания — отсутствие сильной нагрузки на суставы благодаря невесомости в воде. Это делает его идеальным выбором для тех, кто восстанавливается после травм или операций.

Также плавание улучшает кардиореспираторную выносливость и защищает мозг от возрастных изменений. Если плавание кажется вам скучным, попробуйте аквааэробику, бег в воде или другие активности, которые подарят здоровье и заряд энергии.

Уточнения

Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций. При этом в подводном положении по действующим ныне правилам разрешается проплыть не более 15 м после старта или поворота (в плавании брассом подобное ограничение сформулировано по-другому); скоростные виды подводного плавания относятся не к плаванию, а к подводному спорту.



