Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый режим на Крымском мосту: паспортный контроль для всех
10 источников неприятного запаха в машине, о которых вы не догадывались
Зачем покупать в магазине, если можно сделать самим: шоколадная паста своими руками
Suzuki нацелена на восстановление в России
Почему важно следить за состоянием расчёски и её чистотой?
Почему подагру в народе прозвали болезнью богачей
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Ошибки садоводов: почему не стоит игнорировать подвязывание туи?
Пожар в отеле Grand Kartal: погибли 78 человек, большинство из них дети

Как спорт помогает трудным подросткам справиться с эмоциональными нагрузками

1:57
Спорт

Многие из нас сталкивались с подростками, чье поведение может быть сложным и непредсказуемым. Найти подход к таким детям и помочь им преодолеть трудности — задача непростая. Однако ученые из Университета Монреаля в Канаде провели исследование, которое предлагает решение этой проблемы. Их работа была опубликована в журнале Early Adolescence.

Бег
Фото: flickr.com by The National Guard, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бег

Исследование показало, что спорт может стать эффективным инструментом в работе с трудными подростками. Особенно это актуально для тех, кто испытывает трудности с адаптацией к новым ситуациям и проявляет неадаптивные реакции. Такие подростки чаще сталкиваются с тревогой и депрессией, если не занимаются физической активностью.

Спорт помогает подросткам быстрее адаптироваться и лучше социализироваться в обществе. Регулярные физические нагрузки снижают уровень тревожности и улучшают эмоциональное состояние. Это связано с тем, что спорт способствует выработке эндорфинов — гормонов счастья, которые положительно влияют на настроение и общее самочувствие.

Кроме того, физическая активность помогает подросткам справляться с переживаниями и стрессом. Регулярные занятия спортом учат детей контролировать свои эмоции и справляться с трудностями. Это особенно важно в период подросткового возраста, когда дети часто испытывают сильные эмоциональные нагрузки и стресс.

Таким образом, спорт может стать эффективным инструментом в работе с трудными подростками. Он помогает им адаптироваться к новым ситуациям, справляться с тревогой и депрессией, а также улучшать общее эмоциональное состояние. Родителям и педагогам стоит рассмотреть возможность включения физической активности в жизнь подростков, чтобы помочь им пройти через этот непростой период.

Уточнения

Подростко́вый во́зраст — период в развитии человека, переходный этап между детством и взрослостью.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Оплата за отопление по-новому: что изменится с 1 марта?
Экономика и бизнес
Оплата за отопление по-новому: что изменится с 1 марта?
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает
Еда и рецепты
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает Аудио 
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Наука и техника
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения Аудио 
Популярное
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате

Основная угроза при использовании банкоматов связана с возможностью утечки конфиденциальной информации.

Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки
С 1 марта россияне перейдут на новый порядок оплаты за отопление
Сводка с фронта: ВС РФ взяли важную крепость — Великую Новосёлку, США замалчивают потери ВСУ Дмитрий Плотников Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции?
Секретный способ избавления от одуванчиков: помогает даже при массовом разрастании
Никита Кологривый посмеялся над номинацией Юры Борисова на Оскар
Никита Кологривый посмеялся над номинацией Юры Борисова на Оскар
Последние материалы
10 источников неприятного запаха в машине, о которых вы не догадывались
Suzuki нацелена на восстановление в России
Зачем покупать в магазине, если можно сделать самим: шоколадная паста своими руками
Почему подагру в народе прозвали болезнью богачей
Почему важно следить за состоянием расчёски и её чистотой?
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Ошибки садоводов: почему не стоит игнорировать подвязывание туи?
Пожар в отеле Grand Kartal: погибли 78 человек, большинство из них дети
Эти три опции нового автомобиля — просто трата денег
Сметанно-томатная подлива — этот насыщенный вкус точно перенесёт вас в детство
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.