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3 эффективных упражнения, которые помогут сжечь ненавистный жир на боках

2:06
Спорт

Многие люди сталкиваются с проблемой жировых отложений на боках, которые портят фигуру и делают одежду менее привлекательной. Эти жировые запасы считаются особенно стойкими, и многие думают, что избавиться от них очень сложно. Однако профессиональные тренеры утверждают, что существуют эффективные упражнения, которые помогут решить эту проблему.

Талия
Фото: Freepik is licensed under Free license
Талия

Специалисты рекомендуют начать с изменения рациона питания. Важно исключить быстрые углеводы, увеличить потребление фруктов, овощей и белка. Также необходимо пить много воды и включить в свою жизнь интервальные тренировки. Эти тренировки состоят из трех упражнений, которые доказали свою эффективность в борьбе с жиром на боках.

  1. Горизонтальный бег. Для выполнения этого упражнения необходимо принять положение планки, выпрямив спину и расположив голову на одном уровне с позвоночником. Плечи должны находиться над ладонями, а локти быть прямыми. Затем, подтягивая ноги по очереди, нужно имитировать бег. Скорость выполнения упражнения можно регулировать: чем быстрее, тем больше жира будет сжигаться.
  2. Скручивания в боковой планке. Это упражнение направлено на проработку мышц живота, спины и ног. Исходное положение — боковая планка с опорой на предплечье и край стопы. Вторую руку можно положить на талию. Затем нужно выполнять скручивания, подтягивая ноги к груди и напрягая мышцы живота.
  3. Разведение рук в полуприседе. Для этого упражнения необходимо согнуть руки в локтях и расположить ладони на уровне лица, сведя предплечья вместе. Затем следует выполнять прыжки, разводя ноги и локти в стороны.

Важно помнить, что здоровое похудение требует комплексного подхода. Помимо упражнений, необходимо сбалансированное питание, умеренная физическая активность, отказ от вредных привычек и мотивация.

Уточнения

  • Талия — сужение тела человека между грудной клеткой и тазом. 

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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