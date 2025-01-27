Кому особенно подходят функциональные тренировки?

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Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала о пользе функциональных тренировок, а также назвала категории людей, которым они точно подойдут, сообщает "Спорт-Экспресс".

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Девушка делает упражнение на пресс

По мнению эксперта, данный вид тренинга подходит как для новичков, так и для более опытных атлетов. Функциональные тренировки являются эффективным способом повышения мышечной силы и выносливости при минимальном риске получения травм. Специалист также отметила, что существует несколько групп людей, для которых эти тренировки особенно полезны. В первую очередь, это начинающие, только вступающие на путь фитнеса.

"Многие мои клиенты на начальном этапе сталкиваются с проблемами в освоении техники выполнения упражнений. В этом случае, тренировки с собственным весом помогают сосредоточиться на правильном выполнении движений, что снижает вероятность травм", — пояснила Елена.

Во-вторых, функциональный тренинг считается подходящим для людей с ограничениями по здоровью, включая травмы и хронические заболевания. Эксперт подчеркнула, что важно внимательно относиться к своему телу. Функциональные тренировки способствуют поддержанию физической активности, не ухудшая имеющиеся проблемы, и активируют множество мышц одновременно, что помогает ускорить метаболизм и сжигать калории.

Также стоит отметить еще одно значительное преимущество функциональных тренировок: их можно выполнять в любом месте и в любое время. Для занятий не требуется посещение спортзала или наличие специального оборудования — тренироваться можно дома, в парке или даже в поездке, что делает такие тренировки доступными для каждого.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

