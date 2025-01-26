Робби Фаулер на пороге новой карьеры: вызов тренерства для легенды Ливерпуля

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После работы тренером в клубах Таиланда, Индии, Австралии и, совсем недавно, в Саудовской Аравии, Робби Фаулер теперь рассматривает возможность вернуться в английский футбол.

Фото: commons.wikimedia by johnthescone, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ английский футбол

Его последним местом работы стал клуб "Аль-Кадиш" из Саудовской профессиональной лиги, где специалист провел лишь восемь матчей в 2023 году.

Теперь он готов претендовать на должность главного тренера крупного английского клуба, который нацелен на повышение по итогам сезона. После разочаровывающего поражения от "Чарльтон Атлетик" во вторник, из-за которого команда осталась на девятом месте в таблице Лиги 1, "Болтон Уондерерс" принял решение расстаться с бывшим наставником Яном Эваттом, сообщает Sportbible.

Однако обладатель Кубка Англии — не единственный кандидат на эту должность: как утверждается, на пост главного тренера "Болтона" также претендуют легенда EFL и бывший наставник "Болтона" Сэм Эллардайс, а также экс-тренер "Стока" Стивен Шумахер и Стив Эванс, возглавлявший "Ротерхэм".

На своём последнем месте работы в "Аль-Кадише" Фаулер достиг восьми матчей без поражений, прежде чем клуб неожиданно решил расстаться с ним, заменив его бывшим тренером "Севильи" и "Марселя" Мишелем.

В интервью "The National News" Фаулер отметил, что сообщил клубу о том, что они "принимают неверное решение", увольняя его, но этого оказалось недостаточно для сохранения его на должности.

Легенда "Ливерпуля" добавил:

"Они просто хотели выбрать другой путь. У них испанский спортивный директор, поэтому я думаю, что испанская модель в какой-то степени соответствует тому, что он хотел сделать, но, к сожалению, я в это не вписался. Неприятно терять работу, когда ты добился невероятного успеха с командой, которая действительно продемонстрировала чёткую идентичность".

Уточнения

Ро́берт Бе́рнард (Робби) Фа́улер (англ. Robert Bernard "Robbie" Fowler; род. 9 апреля 1975[…], Токстет, Мерсисайд) — английский футболист, выступавший на позиции нападающего. После окончания игровой карьеры стал тренером.



