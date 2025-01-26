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Медицинские тайм-ауты Джоковича и Синнера на Australian Open: манипуляции или необходимость?

2:01
Спорт

Продолжительные медицинские перерывы Новака Джоковича и Янника Синнера на Открытом чемпионате Австралии по теннису стали предметом серьезных обсуждений в теннисной сообществе. Бывший номер один в мире Пол Макнами, также занимающий пост генерального директора турнира, высказался по поводу поведения этих двух игроков. Он отметил, что длительные паузы повлияли на игровой ритм их соперников и сказались на исходе матчей. Макнами призвал организаторов более строго подходить к таким ситуациям.

Новак Джокович
Фото: commons.wikimedia.org by Carine06, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Новак Джокович

Поддерживает ли Макнами внедрение санкций против "цифрового" подхода Синнера и Джоковича?

В интервью газете "The Age" Макнами отметил:

"Считаю, что необходимо увеличить контроль над медицинскими перерывами, чтобы игроки не проводили слишком много времени вне корта. У вас есть три минуты — и все. Я не вижу справедливости в том, чтобы останавливать игру на 10, даже на 5 минут, если нет настоящей проблемы. Эту ситуацию нужно решать с судьями".

Макнами добавил, что, по его мнению, Синнер должен лучше справляться с суровыми условиями, чем 14-летний Джокович, сказав:

"Я не могу поверить, что люди звонили Новаку после того, как Янник на днях сделал то же самое".

В поединке 1/4 финала против Хольгера Руне Синнеру потребовалась медицинская помощь, которая продолжалась целых 11 минут вне площадки. На следующий день был зарегистрирован медицинский тайм-аут в концовке первого сета с Карлосом Алькарасом.

Несмотря на проигрыш в первой партии с Синнером, серб все же одержал победу и продолжил участие в турнире, где его ожидал Александр Зверев. Многие высказывали сомнения в серьезности травмы Джоковича, однако это стало очевидным в матче против Зверева, когда серб снялся с турнира после первой партии из-за разрыва мышцы. 

Уточнения

Я́нник Си́ннер (нем. и итал. Jannik Sinner; род. 16 августа 2001, Сан-Кандидо, Италия) — итальянский теннисист; первая ракетка мира в одиночном разряде; победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2024 и Открытый чемпионат США-2024).

Пол Макнами (англ. Paul McNamee; род. 12 ноября 1954, Мельбурн) — австралийский профессиональный теннисист, тренер и спортивный администратор, бывшая первая ракетка мира в парном разряде.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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