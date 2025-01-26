Тренировочный план от Хелен Миррен: поменяйте свою жизнь за 12 минут

Актёрский путь Хелен Миррен охватывает шесть десятилетий, в течение которых она успешно переключалась между театром и кино, покоряя разнообразные жанры. Однако в этом многообразии есть один неизменный элемент — её тренировочный режим.

Фото: wikipedia.org by Harald Krichel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Хелен Миррен

79-летняя актриса придерживается фитнес-программы XBX plan, разработанной для женщин 1950-х годов, которая была создана для Королевских канадских ВВС. Она утверждает, что использует эту программу "в разное время на протяжении всей жизни".

"Продолжительность занятий составляет всего 12 минут, и существует специальная таблица, которой нужно следовать. Каждый день следует выполнять упражнения в течение 12 минут, и только после этого можно двигаться дальше. Две недели занятий таковой программой, и вы начинаете чувствовать, что готовы отправиться в спортзал!",— сообщает Хелен Миррен "The Independent".

План включает исключительно упражнения с использованием собственного веса тела, что полностью соответствует мнению Миррен о том, что физическая активность вовсе не требует посещения дорогих фитнес-центров. Проведя небольшое исследование в интернете, можно найти оригинальную брошюру XBX.

XBX — это аббревиатура, обозначающая 10 основных упражнений. Этот план представляет собой 12-минутную тренировку из десяти движений. Он предлагает 48 уровней сложности, каждый из которых представляет собой новый вызов, требуя выполнения большего количества повторений по сравнению с предыдущим уровнем. Кроме того, каждые 12 уровней 10 упражнений становятся немного сложнее.

Суть метода заключается в том, что все начинают с первого уровня. Как только вы освоите его с достаточным комфортом, можно переходить к следующему. В брошюре приведён рекомендованный уровень, к которому стоит стремиться в зависимости от вашего возраста. Например, для людей в возрасте 26-30 лет целевой уровень — 30, тогда как тем, кому 46-50 лет, рекомендуется нацеливаться на уровень 16.

Внизу представлены уровни 1 и 30, чтобы вы могли отслеживать ваше продвижение по таблице.

Первый уровень плана XBX:

За две минуты выполните:

Касание пальцев ног x3

Подъём колена x4

Боковой изгиб x5

Круг руки x24

Затем выполните:

Частичные приседания x4 (за две минуты)

(Попеременное) поднятие груди и ног x4 (за одну минуту)

Подъём ноги в сторону x4 (за одну минуту)

Отжимание (стоя на коленях) х3 (за две минуты)

Подъём ноги x2 (за одну минуту)

Беги и прыгай x50 (за три минуты)

Уровень 30 плана XBX:

За две минуты выполните:

Касание пальцев ног x12

Подъём колена x18

Боковой изгиб x14

Круг руки x30

Затем выполните:

Подъём корпуса на прямых ногах x33 (за две минуты)

Подъём груди и ног/Супермен x33 (за одну минуту)

Подъём ноги в сторону x54 (за одну минуту)

Отжимания на локтях x30 (за две минуты)

Подъём ног через плечо x15 (за одну минуту)

Бег и полуприседание х50 (за три минуты)

Метод XBX предлагает доступный и эффективный подход к тренировкам, позволяя новичку начинать с основ и постепенно повышать свою физическую подготовку. Учитывая многоуровневую структуру программы, каждый может найти подходящий уровень, чтобы развиваться и достигать новых целей. Так что, если вы ищете способ улучшить свою физическую форму без лишних затрат, этот метод может стать отличным решением.

Уточнения

Хе́лен Ми́ррен (англ. Helen Mirren, урождённая Хелен Лидия Миронофф (англ. Helen Lydia Mironoff); род. 26 июля 1945) — английская актриса, лауреат премий «Оскар», BAFTA, «Тони», «Оливье», SAG и «Золотой глобус» за воплощение образа Королевы Елизаветы II.

