Тренировочный план от Хелен Миррен: поменяйте свою жизнь за 12 минут

Актёрский путь Хелен Миррен охватывает шесть десятилетий, в течение которых она успешно переключалась между театром и кино, покоряя разнообразные жанры. Однако в этом многообразии есть один неизменный элемент — её тренировочный режим.
79-летняя актриса придерживается фитнес-программы XBX plan, разработанной для женщин 1950-х годов, которая была создана для Королевских канадских ВВС. Она утверждает, что использует эту программу "в разное время на протяжении всей жизни".
"Продолжительность занятий составляет всего 12 минут, и существует специальная таблица, которой нужно следовать. Каждый день следует выполнять упражнения в течение 12 минут, и только после этого можно двигаться дальше. Две недели занятий таковой программой, и вы начинаете чувствовать, что готовы отправиться в спортзал!",— сообщает Хелен Миррен "The Independent".
План включает исключительно упражнения с использованием собственного веса тела, что полностью соответствует мнению Миррен о том, что физическая активность вовсе не требует посещения дорогих фитнес-центров. Проведя небольшое исследование в интернете, можно найти оригинальную брошюру XBX.
XBX — это аббревиатура, обозначающая 10 основных упражнений. Этот план представляет собой 12-минутную тренировку из десяти движений. Он предлагает 48 уровней сложности, каждый из которых представляет собой новый вызов, требуя выполнения большего количества повторений по сравнению с предыдущим уровнем. Кроме того, каждые 12 уровней 10 упражнений становятся немного сложнее.
Суть метода заключается в том, что все начинают с первого уровня. Как только вы освоите его с достаточным комфортом, можно переходить к следующему. В брошюре приведён рекомендованный уровень, к которому стоит стремиться в зависимости от вашего возраста. Например, для людей в возрасте 26-30 лет целевой уровень — 30, тогда как тем, кому 46-50 лет, рекомендуется нацеливаться на уровень 16.
Внизу представлены уровни 1 и 30, чтобы вы могли отслеживать ваше продвижение по таблице.
Первый уровень плана XBX:
За две минуты выполните:
Затем выполните:
Уровень 30 плана XBX:
За две минуты выполните:
Затем выполните:
Метод XBX предлагает доступный и эффективный подход к тренировкам, позволяя новичку начинать с основ и постепенно повышать свою физическую подготовку. Учитывая многоуровневую структуру программы, каждый может найти подходящий уровень, чтобы развиваться и достигать новых целей. Так что, если вы ищете способ улучшить свою физическую форму без лишних затрат, этот метод может стать отличным решением.
Хе́лен Ми́ррен (англ. Helen Mirren, урождённая Хелен Лидия Миронофф (англ. Helen Lydia Mironoff); род. 26 июля 1945) — английская актриса, лауреат премий «Оскар», BAFTA, «Тони», «Оливье», SAG и «Золотой глобус» за воплощение образа Королевы Елизаветы II.
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