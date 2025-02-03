Отёки исчезают на глазах: почему популярен самомассаж МФР?

МФР-тренировки становятся популярнее с каждым днём. Но что в них такого? О пользе этого самомассажа рассказала фитнес-тренер Виктория Мараховская.
МФР — миофасциальный релиз или самомассаж, который помогает ускорить восстановительные процессы в мягких тканях и улучшить кровоток, пишет "Чемпионат".
Какая польза от МФР?
Эту тренировку можно делать с помощью специального мяча для МФР. Заменить его можно твёрдым теннисным мячом или роллом для МФР.
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