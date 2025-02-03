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Отёки исчезают на глазах: почему популярен самомассаж МФР?

1:00
Спорт

МФР-тренировки становятся популярнее с каждым днём. Но что в них такого? О пользе этого самомассажа рассказала фитнес-тренер Виктория Мараховская.

шея
Фото: freepik
шея

МФР — миофасциальный релиз или самомассаж, который помогает ускорить восстановительные процессы в мягких тканях и улучшить кровоток, пишет "Чемпионат".

Какая польза от МФР?

  • снятие напряжения с мышц;
  • снижение отёчности;
  • улучшение подвижности суставов;
  • снижение боли в мышцах;
  • увеличение гибкости и функциональности тела;
  • улучшение контроля движения тела;
  • усиление лимфотока и кровотока;
  • улучшение проприоцепции, то есть ощущения частей своего тела относительно друг друга и в пространстве;
  • улучшение осанки;
  • уменьшение скованности и "зажимов".

Эту тренировку можно делать с помощью специального мяча для МФР. Заменить его можно твёрдым теннисным мячом или роллом для МФР.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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