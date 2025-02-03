Отёки исчезают на глазах: почему популярен самомассаж МФР?

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

МФР-тренировки становятся популярнее с каждым днём. Но что в них такого? О пользе этого самомассажа рассказала фитнес-тренер Виктория Мараховская.

Фото: freepik шея

МФР — миофасциальный релиз или самомассаж, который помогает ускорить восстановительные процессы в мягких тканях и улучшить кровоток, пишет "Чемпионат".

Какая польза от МФР?

снятие напряжения с мышц;

снижение отёчности;

улучшение подвижности суставов;

снижение боли в мышцах;

увеличение гибкости и функциональности тела;

улучшение контроля движения тела;

усиление лимфотока и кровотока;

улучшение проприоцепции, то есть ощущения частей своего тела относительно друг друга и в пространстве;

улучшение осанки;

уменьшение скованности и "зажимов".

Эту тренировку можно делать с помощью специального мяча для МФР. Заменить его можно твёрдым теннисным мячом или роллом для МФР.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

