Растяжка для новичков: эти лёгкие упражнения улучшат вашу гибкость

2:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Мария Андрианова рассказала все, что новичку нужно знать о растяжке.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Девушка делает растяжку

Во-первых, она положительно влияет на физическое и на ментальное здоровье человека.

Стретчинг также сохраняет и улучшает эластичность мышц, это влияет на диапазон движений в суставах.

Еще растяжка помогает улучшить осанку.

Тренер отметила, что стретчингом можно заниматься в любом возрасте, однако лучше заранее проконсультироваться с врачом, пишет "Чемпионат".

Противопоказания:

гипермобильность;

беременность (необходимо разрешение врача);

воспалительные процессы разной этимологии;

травмы;

остеоартрит;

заболевания сердечно-сосудистой системы;

острые боли.

Растяжка грудных мышц и мышц рук

Ноги поставьте на ширине таза, слегка согнутые в коленях. Руки вытяните перед собой, ладони смотрят вниз.

На вдохе, разворачивая ладони вверх, разведите руки в стороны, при этом старайтесь вытолкнуть грудную клетку вперёд и вверх.

На выдохе возвращайтесь в исходное положение.

Не прогибайтесь в пояснице.

Растяжка боковых мышц корпуса

Встаньте на четвереньки, запястья под плечами, таз над коленями.

Правой рукой шагните в одноимённую сторону по диагонали вперёд, левой рукой накрываем правую руку.

Таз отодвиньте в левую сторону и назад к пяткам.

Почувствуйте приятное растяжение по левой стороне корпуса.

Повторите то же самое на противоположную сторону.

Растяжка внутренней поверхности бедра: "Боковые выпады"

Встаньте прямо, ноги на ширине таза, стопы и колени развернуты под углом 45 градусов.

На вдохе медленно выполните боковой выпад, сделав широкий шаг в сторону.

Таз отведите назад, колено сгибается, но не выходит за пальцы стоп.

На выдохе плавно вернитесь в исходное положение.

Повторите на противоположную ногу. С каждым повтором опускайтесь всё ниже и ниже.

Уточнения

Растя́жка — род физических упражнений, направленных на увеличение гибкости человеческого тела.



