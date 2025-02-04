Растяжка для новичков: эти лёгкие упражнения улучшат вашу гибкость
2:09
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04.02.2025 06:05
Фитнес-тренер
Мария Андрианова рассказала все, что новичку нужно знать о растяжке.
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Девушка делает растяжку
Во-первых, она положительно влияет на физическое и на ментальное здоровье человека.
Стретчинг также сохраняет и улучшает эластичность мышц, это влияет на диапазон движений в суставах.
Еще растяжка помогает улучшить осанку.
Тренер отметила, что стретчингом можно заниматься в любом возрасте, однако лучше заранее проконсультироваться с врачом, пишет "Чемпионат".
Противопоказания:
гипермобильность;
беременность (необходимо разрешение врача);
воспалительные процессы разной этимологии;
травмы;
остеоартрит;
заболевания сердечно-сосудистой системы;
острые боли.
Растяжка грудных мышц и мышц рук
Ноги поставьте на ширине таза, слегка согнутые в коленях. Руки вытяните перед собой, ладони смотрят вниз.
На вдохе, разворачивая ладони вверх, разведите руки в стороны, при этом старайтесь вытолкнуть грудную клетку вперёд и вверх.
На выдохе возвращайтесь в исходное положение.
Не прогибайтесь в пояснице.
Растяжка боковых мышц корпуса
Встаньте на четвереньки, запястья под плечами, таз над коленями.
Правой рукой шагните в одноимённую сторону по диагонали вперёд, левой рукой накрываем правую руку.
Таз отодвиньте в левую сторону и назад к пяткам.
Почувствуйте приятное растяжение по левой стороне корпуса.
Повторите то же самое на противоположную сторону.
Растяжка внутренней поверхности бедра: "Боковые выпады"
Встаньте прямо, ноги на ширине таза, стопы и колени развернуты под углом 45 градусов.
На вдохе медленно выполните боковой выпад, сделав широкий шаг в сторону.
Таз отведите назад, колено сгибается, но не выходит за пальцы стоп.
На выдохе плавно вернитесь в исходное положение.
Повторите на противоположную ногу. С каждым повтором опускайтесь всё ниже и ниже.
Уточнения
род физических упражнений, направленных на увеличение гибкости человеческого тела. Растя́жка —
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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру