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Растяжка для новичков: эти лёгкие упражнения улучшат вашу гибкость

2:09
Спорт

Фитнес-тренер Мария Андрианова рассказала все, что новичку нужно знать о растяжке.

Девушка делает растяжку
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Девушка делает растяжку

Во-первых, она положительно влияет на физическое и на ментальное здоровье человека.

Стретчинг также сохраняет и улучшает эластичность мышц, это влияет на диапазон движений в суставах.

Еще растяжка помогает улучшить осанку.

Тренер отметила, что стретчингом можно заниматься в любом возрасте, однако лучше заранее проконсультироваться с врачом, пишет "Чемпионат".

Противопоказания:

  • гипермобильность;
  • беременность (необходимо разрешение врача);
  • воспалительные процессы разной этимологии;
  • травмы;
  • остеоартрит;
  • заболевания сердечно-сосудистой системы;
  • острые боли.

Растяжка грудных мышц и мышц рук

  • Ноги поставьте на ширине таза, слегка согнутые в коленях. Руки вытяните перед собой, ладони смотрят вниз.
  • На вдохе, разворачивая ладони вверх, разведите руки в стороны, при этом старайтесь вытолкнуть грудную клетку вперёд и вверх.
  • На выдохе возвращайтесь в исходное положение.
  • Не прогибайтесь в пояснице.

Растяжка боковых мышц корпуса

  • Встаньте на четвереньки, запястья под плечами, таз над коленями.
  • Правой рукой шагните в одноимённую сторону по диагонали вперёд, левой рукой накрываем правую руку.
  • Таз отодвиньте в левую сторону и назад к пяткам.
  • Почувствуйте приятное растяжение по левой стороне корпуса.
  • Повторите то же самое на противоположную сторону.

Растяжка внутренней поверхности бедра: "Боковые выпады"

  • Встаньте прямо, ноги на ширине таза, стопы и колени развернуты под углом 45 градусов.
  • На вдохе медленно выполните боковой выпад, сделав широкий шаг в сторону.
  • Таз отведите назад, колено сгибается, но не выходит за пальцы стоп.
  • На выдохе плавно вернитесь в исходное положение.
  • Повторите на противоположную ногу. С каждым повтором опускайтесь всё ниже и ниже.

Уточнения

Растя́жка — род физических упражнений, направленных на увеличение гибкости человеческого тела.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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