Как обрести молодое тело после 45 лет? Топ-3 упражнения для развития гибкости

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Все мы знаем, что гибкость — залог молодости. Как ее улучшить с помощью простых упражнение, расскажем в этом материале.

Фото: wikimedia.org by Iveto, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Растяжка

"Развитие гибкости — процесс, требующий терпения, последовательности и правильного подхода. Быстрый результат недостижим, а пренебрежение техникой может привести к травмам", — цитирует фитнес-тренера Ивана Кузьменко "Чемпионат".

Тянем шею

встаньте прямо, расправьте плечи, стопы расположите на ширине плеч;

наклоните голову вправо, левое плечо оттягивайте вниз. Правой рукой обхватите голову и слегка надавите на левое ухо;

плавно тяните шею без резких движений. Удержите положение 15-20 секунд;

медленно переведите голову в правую диагональ и также потяните шею в течение 15-20 секунд;

повторите на другую сторону.

Тянем плечи

встаньте прямо, расправьте плечи, стопы расположите на ширине плеч;

поднимите правую руку над головой, согните её в локте, заведя кисть за голову. Левую руку положите на правый локоть, аккуратно и мягко надавливайте на правую руку;

удерживайте положение;

затем вернитесь в исходное положение.

Повторите на другую сторону.

Динамическая поза кошки

встаньте на четвереньки, кисти находятся под плечами, колени — под тазом;

на вдохе максимально округлите спину, как бы стараясь центром позвоночника дотянуться до потолка. Голова наклоняется вниз;

на выдохе прогните спину, голову направьте вверх;

плавно и медленно чередуйте эти положения.

Уточнения

Стре́тчинг (от англ. stretching — «растягивание») — комплекс упражнений и методов, направленных на улучшение гибкости, развития качественной подвижности в суставах и эластичности мышц, которые полезны независимо от возраста и степени развития гибкости.



