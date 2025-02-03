Как обрести молодое тело после 45 лет? Топ-3 упражнения для развития гибкости

Все мы знаем, что гибкость — залог молодости. Как ее улучшить с помощью простых упражнение, расскажем в этом материале.
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Растяжка
"Развитие гибкости — процесс, требующий терпения, последовательности и правильного подхода. Быстрый результат недостижим, а пренебрежение техникой может привести к травмам", — цитирует фитнес-тренера Ивана Кузьменко "Чемпионат".
Тянем шею
встаньте прямо, расправьте плечи, стопы расположите на ширине плеч;
наклоните голову вправо, левое плечо оттягивайте вниз. Правой рукой обхватите голову и слегка надавите на левое ухо;
плавно тяните шею без резких движений. Удержите положение 15-20 секунд;
медленно переведите голову в правую диагональ и также потяните шею в течение 15-20 секунд;
повторите на другую сторону.
Тянем плечи
встаньте прямо, расправьте плечи, стопы расположите на ширине плеч;
поднимите правую руку над головой, согните её в локте, заведя кисть за голову. Левую руку положите на правый локоть, аккуратно и мягко надавливайте на правую руку;
удерживайте положение;
затем вернитесь в исходное положение.
Повторите на другую сторону.
Динамическая поза кошки
встаньте на четвереньки, кисти находятся под плечами, колени — под тазом;
на вдохе максимально округлите спину, как бы стараясь центром позвоночника дотянуться до потолка. Голова наклоняется вниз;
на выдохе прогните спину, голову направьте вверх;
плавно и медленно чередуйте эти положения.
Уточнения
Стре́тчинг (от англ. stretching — «растягивание») — комплекс упражнений и методов, направленных на улучшение гибкости, развития качественной подвижности в суставах и эластичности мышц, которые полезны независимо от возраста и степени развития гибкости.